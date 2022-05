A un día de la boda con Gianinna, las ex de Osvaldo lo denunciaron por no pasar la cuota

El exjugador Daniel Osvaldo siempre estuvo en el centro de la polémica. Infidelidades, malos tratos, abandono de sus hijos y una carrera de rockero que parece solo alimentar el ego del ex xeneize, todo un historial que parece repetirse cada vez que encuentra pareja nueva. Esta vez el nuevo amor es nada menos que Giannina Maradona y el casamiento que realizarán el 10 de mayo dio inicio a nuevos conflictos. En ese sentido, Elena Barccini y Ana Oertlinger, ex parejas y madres de los hijos de Osvaldo, lanzaron gravísimas acusaciones contra el ex delantero.

Barccini, la madre de dos de las hijas del ex jugador, posteo un mensaje en sus redes sociales, precisamente, en Instagram apuntó contra Osvaldo por el incumplimiento de la cuota alimentaria y dio a conocer que la hija menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe se casará con Osvaldo el día 10 de mayo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Ayer pasé 6 horas en el juzgado por la causa penal. Esta historia lleva más de 10 años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock”, expresó Elena, quien vive en Italia.

Luego fue el turno de Ana Oertlinger, con quien tuvo a su primer hijo, Gianluca, reafirmó lo publicado por Barccini y hasta dio precisión de la fecha en la que Osvaldo y Giannina darán el sí en el registro civil, el 10 de mayo.

Recordemos que con Ana, al igual que con Elena, tiene un conflicto histórico por la deuda en concepto de cuota alimentaria. Sin pelos en la lengua Ana empezó en twitter: “Me dicen por cucaracha (yo estoy bloqueada) que el que canta ‘De frente’ cerró y no volvió a abrir todos los comentarios de IG en sus fotos. Eso sin tener en cuenta que manda a la hermana a hacer los trabajos sucios por él”. Y siguió: “Es un chiste este muchacho. ¡Qué payaso!”, señaló, tras contar públicamente la situación que habría vivido su hijo con el líder de la banda "Barrio Viejo". Pero esto, no fue todo.

Luego de su posteo principal contra el músico, comenzó a replicar polémicas frases de Ana Lucero, una psicoanalista, como detallando que estilo de persona sería su ex: "Un narcicista no es horrible y abusivo el 100% del tiempo. Si lo fueran, sería fácil reconocer el abuso, demostrárselo a otras personas y hacer una ruptura limpia con el apoyo de tus amigos y de tu familia. Son horribles y abusivos el 80% del tiempo. ¿Qué hacen con el otro 20%? Intentan convencerte de que el 80% no está sucediendo", puso.

Y siguió detallando supuestos aspectos de la personalidad de Osvaldo: Los narcisistas tienen múltiples parejas, aventuras secretas, a veces dentro de la familia o incluso una vida completamente secreta con otra persona. Reclutan a amigos y familiares, que se dejan engañar por la imagen inocente que proyectan para defender su falso yo. Convencen a sus parejas de que los secretos descubiertos, son solo el resultado de la paranoia o la sospecha. Usarán ocasiones especiales como vacaciones o incluso funerales para salirse con la suya, momentos en los que la víctima menos lo espera".