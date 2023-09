A un ex Gran Hermano le diagnosticaron cáncer y está realizando colectas para su tratamiento

En el 2016, durante la novena temporada de Gran Hermano, Mauricio Guirao se ganó el apoyo del público con su conmovedora historia: quería ganar para terminar de construirse su casa en Fray Luis Beltrán y adoptar a un nene que había encontrado en un descampado. Quedando en tercer lugar y siete años después, el ex participante anunció desde el hospital que le diagnosticaron un cáncer que no tiene cura.

“Hola, amigos. Fui diagnosticado con un tumor en el recto. Un tipo de cáncer que me afectó mis instintos e hizo metástasis en algunos órganos”, anunció en sus redes sociales con más de 80 mil seguidores. Por otro lado, le pidió a sus fanáticos si podían colaborar con donaciones: “Como todos sabemos, requiere de un tratamiento especial y acompañado de una buena alimentación. En este momento no cuento con sustento fijo ya que no puedo trabajar. Demás está decir que el que quiera ayudar en lo más mínimo es bienvenido”, escribió junto a su número de CBU 0000003100061226221439 y alias.

Después de la publicación, hizo un agradecimiento en sus historias: “Solo quiero decirles que no tengo palabras, que les agradezco con el corazón por todo. Ojalá la vida les devuelva el triple de lo que hoy están haciendo por mí. Siento el cariño de todos y eso no tiene precio. Gracias, gracias, gracias”.

Por otro lado, volvió a escribir su alias para que no haya ninguna equivocación ni estafa: “Aclaro bien acá. Mi nombre completo es: Mauricio Jesús Guirao. Para que no haya confusiones con el alias. Sabes que nunca falta el vivo. Alias: todosxmauri”.

Además, este jueves publicó una historia de una pollada a beneficio con ayuda de sus familiares y amigos: “Pollo a la parrilla con ensalada y pan: $4 mil. Alias: cele.insaurralde. retíralo en: centro de jubilados Sarmiento 1466 – Beltrán”, junto a un mensaje mostrando su agradecimiento: “Gracias por todo de verdad”.

La desgarradora noticia se enteró semanas atrás cuando acudió al Hospital: “Hoy pasaron los médicos”, comenzó. “Los adelantos de la biopsia dieron mal. El cáncer que tengo no es curable, es agresivo, se desparramó por varios lugares. Cuando tenga bien el resultado de la biopsia, que va a estar en estos días y diga bien que cáncer es, voy a empezar con la quimio para intentar frenarlo”, compartió en Instagram.

Y cerró diciendo: “Estoy roto en pedazos, estoy shockeado, pero todavía hay un Dios que lo puede todo, y nunca voy a perder la fe. Creo en los milagros. Prometí y prometo no bajar los brazos. Le voy a dar pelea hasta el final. Sé que hay mucha gente pidiendo por mi salud y no lo dejen de hacer. Se los pido”.

La mamá, Patricia Ojeda, también escribió un mensaje en sus redes sociales comentando lo sucedido y pidiendo que recen por su hijo: “Quiero contarles que mi hijo está sufriendo una enfermedad que nos devastó a los dos, que nos aterrorizó, que lloramos mucho. Nos tocó a nosotros hoy. Estamos esperando que le den el ata en unos días y arrancar con el tratamiento. La ciencia avanzó mucho y con las fuerzas que le pone mi hijo y yo acompañándolo en todo momento va a curarse con la ayuda de Dios, los médicos y la fe que tenemos. Quiero agradecer a todos los que están pidiendo por su recuperación y les pido que no dejen de rezar para que esto sea una piedra más en el camino. Mis hijos son mi vida, lo único que tengo”.