A un mes de su internación, Víctor Hugo volvió a dar positivo de coronavirus

Ya de regreso al frente de su programa en AM750, aunque aún internado y recuperándose del coronavirus, Victor Hugo Morales relató que recién este lunes pudo conducir sin asistencia de oxígeno.

Víctor Hugo volvió a dar positivo de coronavirus.

Al mismo tiempo, reveló que a pesar de que pasaron varias semanas desde que se contagió, los hisopados continúan arrojando resultado positivo. "No tengo una buena noticia, empecé bien pero continúo habitado por el Covid", expresó.

"Se mantiene, no lo puedo creer", afirmó. "Empecé bien en la mañana, pero al rato entre un médico aquí en la clínica, donde todavía no puedo empezar la recuperación, me dijo que todavía el hisopado que me hicieron cuando entré da positivo", agregó.

"No se fue o está muerto dentro de mí o está ahí", continuó el periodista. "Es una cosa muy llamativa y la verdad que se pone pesado el tema. Y bueno, se los cuento porque es un retroceso. Son cuatro o cinco días sin poder empezar la rehabilitación".

Sin embargo, al mismo tiempo relató que "lleva bien" la situación, agradeció a sus oyentes y pidió cuidados extremos. "Díganle a toda persona que no se comporta como corresponde en función del Covid-19, de qué manera persiste y sigue dando una pelea horrorosa dentro de los cuerpos de los que se apropia", subrayó.

Morales recibió el alta el viernes, luego de un mes de internación en el Sanatorio Los Arcos en Palermo, y actualmente permanece en la Clínica de Rehabilitación Integral Alcla del barrio de Belgrano.

Los médicos que lo atendieron le recomendaron que realice una terapia de rehabilitación enfocada en recuperar su capacidad pulmonar y en volver a trabajar sus músculos.

"Te tira para abajo, es una fuerza devastadora. El deterioro que deja el Covid es impresionante", había remarcado el periodista advirtiendo que el virus pasa "facturas tremendas" al organismo. "Lo cuento porque me parece que es bueno que sepan todos los avatares que hay detrás de esta dolorosa historia", agregó.