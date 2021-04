A una semana de la muerte de Sofía Sarkany, su mamá compartió tiernas fotos del bebé

El 23 de marzo, Ricky Sarkany compartía su felicidad en las redes sociales tras el nacimiento de su nieto Félix, fruto del amor de su hija Sofía y Tomie Allende: “Nació a las 12:41 y pesó 3,245 kg”. Pero la alegría por la llegada del nuevo integrante de la familia coincidió con el agravamiento del cuadro de salud de la hija mayor del diseñador: seis días después, Sofía Sarkany murió a los 31 años tras luchar contra un cáncer de útero que le habían diagnosticado en 2018.

La mayor de las hermanas Sarkany, que había heredado la pasión de su padre por el diseño de moda y conducía su propia marca de ropa, llegó a conocer a su hijo antes de fallecer. De hecho, la familia dio a conocer una imagen donde se puede observar a Sofía mirando a su hijo mientras este duerme en sus brazos. Fue su mamá, Graciela Papini, la primera del círculo familiar que despidió a la joven en las redes sociales.

Primero, publicó una foto en su cuenta de Instagram donde aparece abrazada a su hija y sobre la imagen, escribió: “Así para siempre, te amo”. Y una semana después de su muerte, volvió a utilizar su cuenta de Instagram para subir un emotivo posteo, donde la recordó con tristeza. "¡Una semana que te fuiste y te extraño tanto...!", escribió junto a una enorme cantidad de emojis de corazón.

Al mismo tiempo, compartió varias fotos de su nieto. "Félix", escribió junto a un corazón. Mientras que en una segunda postal se la ve a Graciela haciéndole "upa" y mirándolo con ternura. Entre los famosos que despidieron a Sofía a través de las redes sociales, se destacaron los mensajes de Catherine Fulop y Eugenia "La China" Suárez. "Muy triste tu partida querida @sofiasarkany me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras", escribió la venezolana.

Y agregó: "Tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD". Mientras que la actriz, sumó: ¿Qué estarán planeando los de arriba que se llevan a los mejores?. Tu magia está cerca y protege el lugar, ahí voy a querer estar, donde tu risa me saca a bailar; cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir”.

Sofi, tal como le decían sus amigos, siguió los pasos de su padre y también se lanzó al mercado con su propia firma. "Yo creé y decidí con total libertad, confiaba en lo que hacía y creo que, de alguna manera, él sintió esa seguridad. Somos padre e hija, ¡alguna conexión especial hay! Igualmente como suelo decir siempre, la libertad con la que creé y decidí se basa en la educación que me dio Ricky como padre con mi mamá Graciela", había contado.

La joven había estudiado Historia del Arte en la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y realizó la carrera de diseño gráfico. Además, participó de varios talleres como pintura y dibujo, historia del arte, fotografía e ilustración digital. Y completó su formación de Bellas Artes en el Saint Martins College of Art and Design de Londres. Ser madre era uno de sus más grandes deseos y lo cumplió con la llegada de Félix.