A Vanina Escudero le dieron el alta, pero tuvieron que operarla de urgencia: "Empezó con dolores de nuevo"

Vanina Escudero se había hecho un espacio en su apretada agenda para volver al país -desde diciembre del año pasado está viviendo en Uruguay junto a Álvaro "Waldo" Navia y sus hijos, Benicio y Joaquina- y visitar a su familia. Además, aprovechó la oportunidad para reencontrarse con su hermana, Silvina, con quien se reconcilió luego de que la panelista se enojara con ella por la decisión de irse a vivir al país vecino.

Pero en medio de este emotivo regreso, la bailarina tuvo que ser asistida a raíz de un folículo hemorrágico que le generaba mucho dolor. La noticia fue dada días atrás por Karina Iavícoli, quien estaba intentando contactarse con Vanina para hacerle una nota junto a Silvina. "Me dijo que no iba a poder, que venía por poquitos días para estar con su familia pero que había terminado internada y no sabía cuándo podría salir", había contado.

Durante la breve charla que tuvo con Vanina, le explicó que debía permanecer internada hasta que "la sangre se reabsorba o hasta que los médicos indiquen qué hacer". Finalmente, la esposa de Waldo tuvo que ser operada de urgencia en la clínica Olivos, pocos días después de haber recibido el alta, tras sufrir una recaída que complicó su cuadro. "Vanina sigue internada", le contó el ex VideoMatch al periodista Pampito.

Además reveló que su mujer está recuperándose de la operación y que desconoce cuándo le volverán a dar el alta médica. "De la operación se está recuperando, todavía no sabemos cuándo le dan el alta", cerró Waldo. Al mismo tiempo, Silvina dio más detalles de la intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse su hermana: “Le hicieron todos los estudios y decidieron que había que intervenirla de urgencia por la vesícula".

La panelista de Los Mammones explicó que en medio de la operación, los médicos decidieron extraerle el apéndice porque estaba también comprometido. "Cuando la estaban operando se dieron cuenta que también había que sacar el apéndice. En fin, terminó siendo una cirugía mucho más compleja y grande de lo que se creía porque se juntaron muchas otras cosas. Todavía sigue internada recuperándose”, sumó.

Vanina había recibido el alta médica el último jueves por la tarde, pero al día siguiente comenzó nuevamente con los síntomas que la llevaron a internarse en comienzo. “El viernes a la madrugada empezó con dolores de nuevo después del alta del jueves. Tomó la pastilla que le había dado el médico para un eventual dolor, pero nunca le paró. Así que al rato la llevé otra vez a la clínica (Olivos) siempre suponiendo que se trataba de lo mismo, pero no fue así”, había contado su hermana.

Esto provocó que Waldo comience a planificar su regreso al país, ya que el humorista se había quedado en Uruguay por cuestiones laborales. “Hablé con Álvaro que empezó a activar la logística para venir de Uruguay porque ya nos dábamos cuenta que había algo más”, había contado Silvina y cerró: “A Vanina la tuvieron que volver a internar y le realizaron una cirugía de urgencia. Aún sigue internada. Mejorando. Nos turnamos para cuidarla”.