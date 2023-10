"A veces no alcanza con amor": Diego Leuco y Sofi Martínez en crisis ¿por Yoyi Francella?

Cuando en febrero de 2022 Diego Leuco y Sofía Martínez revelaron que estaban de novios, el público que sigue a ambos lo celebró. Aunque ahora, con una crisis en puerta según lo que contaron, esos festejos pasaron a ser lamentos. Es que los dos publicaron que se encuentran en un impasse, justo cuando los rumores de un romance entre Johanna "Yoyi" Francella y el periodista comenzaron a hacerse eco en las redes sociales.

"Nos amamos mucho, pero a veces eso no alcanza", aseguró el hijo de Alfredo. "Estamos viendo cómo le encontramos la vuelta", agregó. "Cada pareja tiene momentos y estamos transitando uno más. Yo lo quiero un montón, y creo que él también a mí así que es un momento más. No sé cómo describirlo", expresó por su parte la periodista deportiva, conocida por haberse emocionado en una entrevista con Lionel Messi.

"Es lo que dijo Sofi, a veces, a pesar del amor hay que tratar de encontrarle la vuelta y estamos en ese momento. Nos amamos muchos, estuvimos juntos en mi cumpleaños porque tenemos una historia hermosa, pero a veces no es fácil y no alcanza para congeniar", reconoció Leuco. "No es algo que no le pase a todo el mundo. Es ver un poco... tenemos que ver cómo engancharnos de nuevo como nos gusta estar porque hay mucho amor. Es muy difícil todo lo que congeniar para estar juntos. Yo la amo mucho, es una persona increíble y lo sabe todo el mundo", añadió el conductor.

Lo cierto es que la crisis llegó justo con el shippeo que hacen los seguidores de Antes que nadie, el streaming que conduce Diego en Luzu TV junto a la hija de Guillermo Francella, el emblemático actor hincha de Racing Club. La chica se incorporó al programa un año después de que Leuco se fuera a vivir con Martínez, en febrero de 2023, y desde ese momento la onda entre ambos es algo más que evidente.

En el producto de streaming que hacen además participan el influencer y humorista conocido como El Trinche y la actriz Mica Vázquez, quienes tienen que presenciar muchos de los coqueteos que hacen sus otros dos compañeros, los cuales son advertidos por sus seguidores, según lo manifiestan en sus redes sociales.

"Decí que Yoyi está de novia porque sino con Leuco quedarían increíbles", aseguró un usuario de X. "Lo que shippeo a Yoyi y a Diego Leuco, porfa sean novios", pidió otro. "La química sexual que transmiten Diego Leuco y Yoyi Francella, por favorrrr", aseguró un tercero.

La observación acerca de que ambos están en pareja es previa a que se conociera la crisis entre Martínez y Leuco. Pero es un hecho que es una mirada que tienen de forma permanente entre los seguidores del streaming, quienes son los que más foguean la relación con Yoyi, a partir de algunas imágenes y momentos de ambos donde la onda que tienen entre sí se hace más que notoria.

Recientemente Leuco fue entrevistado por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina por La Once Diez. Allí la conductora le preguntó acerca de si el hecho de ser periodista lo acercaba a conocer y enamorarse con personas del mismo rubro. "Yo creo que pasa en todos los trabajos, uno conoce a la gente en el ambiente donde más tiempo pasa", explicó el conductor.

Y precisó en aquel entonces: "Uno de golpe empieza a estar con alguien mucho y ya hace cosas de pareja, de salir a comer, ir al cine, estar juntos. Hace poquito que empezamos, pero de golpe compartís cosas de tu vida, con amigos y en un momento es una relación. Ponele novios, ponele pareja... La palabra a mí me da igual. Iba a decir ‘Estamos saliendo’ y me pareció poco".