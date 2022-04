"A veces sufro y...": la "China" abrió el grifo, habló de la mamá de Vicuña y del Icardi-Gate

Una más y van. Mientras promociona su nueva carrera musical y pretende bajar el perfil mediático, Eugenia "la China" Suárez sorprendió a sus seguidores (y detractores, pues también hay de ellos) al abrir la posibilidad de que le hagan preguntas a través de su perfil de Instagram. La confesión después de que Wanda Nara volviera a exponer sus intentos de contactar a Mauro Icardi y qué dijo sobre la relación que mantiene con la madre de Benjamín Vicuña. ¡Bomba!

Si bien muchos le hicieron las preguntas que, seamos honestos, a nadie le mueven la aguja; hubo quienes afilaron la puntería y fueron al hueso. "Has estado muy desaparecida", le espetó uno de sus seguidores. Y, aunque podría haber evitado la respuesta, la actriz recogió el guante y respondió con honestidad: "A veces sufro y me meto para adentro. No sé otra manera de hacerlo".

Otra de las preguntas picantes de la jornada tuvo a Isabel Luco Morandé, madre de Benjamín Vicuña y, claro, abuela de Magnolia y Amancio. "¿Es verdad que te llevás muy mal con tu suegra?", fue la pregunta. Atenta a que los medios se harían eco de su respuesta, la actriz compartió una foto junto a Isabel y Magnolia, en la millonaria estancia familiar de Chile.

¿Qué dijo al respecto? Pese a que fueron los propios medios trasandinos los que publicaron que Isabel jamás aceptó a Suárez y que llegó a tratarla de "ordinaria" (por los detalles que se conocieron sobre su vida íntima después de que Wanda Nara hiciera público el affaire con Mauro Icardi en París), la "China" aclaró: "Falso. La amo, siempre fue tan buena conmigo y mis hijos. Hemos compartido viajes, salidas, todo".

Otra de las preguntas interesantes que le acercaron a Suárez fue sobre el motivo por el cual había quedado afuera de la secuela de Argentina, tierra de amor y venganza; pese a que allá por el 2019 (cuando terminó la primera entrega) el propio Adrián Suar daba por confirmada su indiscutida presencia. ¿Otro dato? La "China" llegó incluso a grabar el "anticipo" de la segunda temporada que se emitió por El Trece.

"¿Es verdad que no vas a estar en ATAV?", indagó otro usuario. "Nop, estuvimos hablando, pero no puedo por fechas. Me hubiera encantado. Están armando algo lindo igual, lo miraré desde casa", esquivó con elegancia Suárez.

Por último, la "China" también se volvió a referir el escándalo que se desató después de que los medios le atribuyeran la despectiva frase: "No soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte". "No (dije esa frase). Ya lo dije, sigo sin entender. Además, no soy de zona Norte, nací en Capital", cerró.