"A veces también estoy así”: mientras se prepara para el Bailando, Wanda volvió a hablar de su salud

No fueron muchas la veces que Wanda Nara se refirió abiertamente a su estado de salud y mucho menos fueron las ocasiones que compartió imágenes de su tratamiento. Lo cierto es que la mediática, al igual que otras tantas famosas del ambiente, decidió abrir su propio canal de difusión de Instagram, al que bautizó como Wanda Backstage (detrás de escena). Allí, mostró una foto en la que se ven los tubos de ensayo preparados para los controles médicos que se tiene que hacer con cada extracción semanal de sangre. “Estoy bien, pero comparto porque aunque me gusta siempre mostrar rosas así (levantada), a veces también estoy así”, escribió.

Lo cierto es que oficialmente poco se sabe del verdadero estado de salud de Wanda, el cual sigue despertando interés entre sus millones de seguidores. Recordemos que a mediados de julio, la ex conductora de Masterchef tuvo que ser internada en el Sanatorio Los Arcos bajo un diagnóstico reservado. Tras un segundo estudio, fue dada de alta y no se dieron muchos más detalles de los resultados que ella recibió en su casa, con su familia, antes de viajar a Turquía.

Si bien la mediática aclaró en varias oportunidades que iba a dar a conocer los detalles de su enfermedad, lo cierto es que por ahora prefirió guardar la información bajo siete llaves y un llamativo hermetismo más allá de que meses atrás, Jorge Lanata en su programa de radio reveló: “Hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara....lo que nadie está diciendo es que Wanda tiene leucemia".

Esto último había despertado cierto fastidio en la empresaria y fue en ese momento cuando aseguró que haría pública su enfermedad cuando estuviera lista. "Lo voy a hacer cuando esté más tranquila y cuando vuelva a Buenos Aires", le había dicho a Ángel de Brito luego de intercambiar algunos mensajes con el conductor de LAM y en otra entrevista con Cristina Pérez y Rodolfo Barili, agregó: “Creo que cuando esté más fuerte o sienta que lo puedo contar lo voy a salir a decir”.

Hasta ahora lo único que se sabe es que la empresaria inició hace poco más de dos meses atrás su tratamiento en Fundaleu, cuando le diagnosticaron una enfermedad que no tiene intenciones de revelar, aunque se trata de un establecimiento creado en el año 1956 por el Dr. Alfredo Pavlovsky para combatir principalmente la leucemia. "El motivo que lo impulsó a su creación fue el significativo aumento del número de pacientes con leucemia a nivel mundial y el tan elevado porcentaje de mortalidad que por ese entonces revestía esta enfermedad", detalla, por ejemplo, la página oficial del centro de investigación, docencia y tratamiento de las enfermedades oncohematológicas.

A través de su espacio de difusión, Wanda le aseguró a sus seguidores que está "bien" y explicó que compartió la foto de los tubos "porque aunque me gusta siempre mostrar rosas así (levantada), a veces también estoy así”. La última vez que se había referido a su enfermedad fue a fines de septiembre, cuando se mostró sacándose sangre en su casa de Estambul.

En la foto, la mujer escribió: "Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado. Que esté mal alguien que amas. La vida es hermosa pero tiene momentos grises. Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo". Cabe mencionar que comienzo de septiembre Wanda había decidido abrirle el juego a sus seguidores y mantuvo un peculiar ida y vuelta con ellos.

Mientras descansaba en Turquía con su familia y recibía el apoyo incondicional de su marido, Mauro Icardi, la modelo le permitió a los internautas la posibilidad de enviarle preguntas por medio de las stories de Instagram. Allí fue cuando uno de ellos, sin filtro y de forma directa, le preguntó "por qué mintió" con su enfermedad, lo que le causó gran fastidio.

Minutos antes de aquella polémica consulta, un seguidor le había preguntado a Wanda si al final iba a "contar cuál es tu problema de salud", ya que eso servía "para ayudar a otros que atraviesan lo mismo". Sin dudarlo y a corazón abierto, la mediática le respondió con una afirmación: “Sí. Solo por eso”, junto a un corazón. Y en ese momento y de forma llamativa, la hermana de Zaira compartió la consulta que le generó mucha bronca: “¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?”.

Furiosa, aprovechó ese incómodo momento para compartir una suerte de descargo y contar que no es la primera persona que la acusa de haber "mentido" con su enfermedad. “Por suerte son pocos pero qué bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones. Simplemente aclaré una situación personal que expusieron y que se hizo pública, repito no por mí”, había escrito, molesta.

Y cerró: “Mucha gente, que por suerte es mucha y me quiere bien, quieren saber qué es y cómo estoy. Algún día contaré. Por gente como esta es que a veces dudo”. A principios de agosto, Wanda había dado muchos más detalles del momento en que fue diagnosticada: “Fue todo muy rápido para mí. Me hice un análisis de rutina y lo primero que me dijeron fue ‘no te podes subir a un avión’. Fue todo muy de golpe, dudo mucho de hablar del tema”.

Hace algunos días, Wanda detalló que será parte del Bailando por un sueño italiano junto al bailarín napolitano Pasquale La Rocca, que ya ganó cuatro ediciones del reality. “¡Hola a todos! Vi que salió el elenco completo de Bailando con las estrellas. Pero Milly, te olvidaste de mí. Porque este año yo también estaré allí. Nos vemos muy pronto en Roma. Nadie ha dicho que será fácil, pero lo haremos. ¡Nos vemos!”, aseguró.

Mientras tanto, su amigo y estilista Kennys Palacios estuvo en LAM y habló de la enfermedad que atormenta a la mediática. “Wanda está mejor con su tratamiento, por ese motivo también vino. Los médicos de acá están monitoreando el tratamiento que está haciendo allá en Turquía. Siempre, una vez por semana. Y le está funcionando, por suerte”, contó el participante del Bailando 2023.

Y sentenció: "Yo creo que todavía no está preparada y no estuvo preparada porque fue un bombazo que alguien lo dijo por ella. Yo estaba ese día en la casa con sus nenes. Que el nene mayor venga con el teléfono y nos pregunte ‘¿es verdad lo que se está diciendo de mamá?’ Es fuerte. Y Wanda estaba en ese momento en el hospital. ¿Yo qué le voy a decir? Le dije que es mentira y que no crea lo que están diciendo porque la madre es la que tiene que contarlo”.