"¡A ver si te entra en la cabeza!": los violentos mensajes que De Paul le envió a Camila Homs

Después de hacer pública la denuncia contra su ex por "amenazas y hostigamiento", Rodrigo De Paul decidió salir a respaldar públicamente a Tini Stoessel, quien se llevó la peor parte del escándalo que se desató después de que desde el entorno del futbolista viralizaran sólo una parte de los mensajes que Camila Homs le habría enviado en un ataque de furia a la actual pareja del centrocampista. Sin embargo, ahora se conocieron algunos de los WhatsApp que él le envió en un ataque de furia a la madre de sus hijos. ¡Escándalo!

Quien difundió las "nuevas capturas" de la furiosa pelea entre De Paul y Camila fue el periodista Damián Rojo. Desde el ciclo de C5N Argenzuela, se dieron a conocer los mensajes que el centrocampista le envió a la madre de sus dos hijos en pleno ataque de furia, hasta ahora desconocidos y ocultos por el entorno del propio futbolista.

El diálogo tuvo lugar después de que el equipo de comunicación de la cantante difundiera una foto de De Paul junto a su hija Francesca en el VIP de uno de los shows que la ex Violeta dio en el Hipódromo de Palermo. Si bien la presencia de la nena de tres años ya había sido acordada con su madre, el deportista no tenía la autorización para difundir las imágenes, lo que dio lugar a una nueva pelea.

"Ya decidiste que no venga (Sic) a la final del mundial por querer ser vos protagonista donde no lo sos", le espetó en un primer mensaje De Paul, en alusión a la negativa de Homs de enviar a la pequeña de tres años y al bebé de uno con una niñera a Qatar, después del pase a la final.

¿Qué le respondió Homs? "Creete eso, para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento", le espetó, dando a entender que priorizó la presencia de su nueva novia en el estadio.

Al inicio de la conversación y antes de que su ex le respondiera ese mensaje, De Paul le aclaró que la decisión de sacarse la foto y de asistir al recital había sido de su hija de tres años. "Ella decide todo y voy a hacer lo que ella quiere porque es más importante que yo. Mi prioridad, a ver si te entra en la cabeza", disparó.

"Ya te dije. Que no se me cruce (por Tini) y que no se cruce con mis hijos. NADA MÁS (Sic). Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea, así que cerrá bien el orto", le respondió Homs.

De Paul: "Sos la peor basura que conocí en mi vida. ¿Cómo no me di cuenta antes?".

"Sos la peor basura que conocí en mi vida. ¿Cómo no me di cuenta antes?". Homs: "¿Viste? Y tranqui, que puedo ser mucho peor".

La siguiente parte de la conversación que se filtró llega con capturas de pantalla de insultos dirigidos hacia De Paul y Tini, enviados por la propia Camila.

Homs: "Un millón de mensajes así. Te los mando, ¿sabés por qué? Porque sé lo que odiás y la cabida que le das a estas cosas, lo que dice la gente. No soportás ver la realidad. Ojalá te duermas con todo esto en tu cabeza".

Pero eso no fue todo, la modelo siguió con su furia y le espetó: "Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia que se cog.. (Sic) a medio plantel de Argentina y a la mitad más una de las cantantes merque... como ella. No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos".

"Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo, no vas a tener más", cerró la modelo.