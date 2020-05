A Yanina Latorre la quisieron asaltar en la puerta del canal: "Zafé, grité y corrí, ahora tengo pánico"

Yanina Latorre vivió hoy un momento de terror cuando un adolescente de 16 años intentó asaltarla poco antes de ingresar a los estudios de canal Trece. “Me intentaron robar en la esquina”, aseguró la panelista de Los Ángeles a la mañana, todavía asustada.

Según explicó, no pudo estacionar su auto en el mismo lugar que lo deja habitualmente, lo que la obligó a caminar algunas cuadras de más.

“Al no poder dejar el auto en donde lo estaciono habitualmente, caminé una cuadra y en la esquina me quisieron robar. Yo lo vi venir. Salió uno de la autopista y yo dije ‘me va a robar’”, contó la mujer de Diego Latorre.

Y bromeó: “Vino caminando, venía con una mochila y tenía barbijo. Lo bueno es que no me iba a contagiar nada”. Lo cierto es que la panelista llegó a pensar durante el mal momento que vivió, que el delincuente la “iba a matar” durante el asalto.

“Yo dije dije ‘si me voy para atrás, me va a engrampar y me mata’”, detalló, aclarando que el maleante la abordó rápidamente.

“Cuando lo vi se vino al humo, se me prendió del bolso y la cartera. Yo hice lo que no hay que hace. Zafé, grité, corrí. Me iba a robar todo lo que tenía”, relató y agregó que casi todas las panelistas del ciclo que conduce Ángel de Brito sufrieron intentos de robo.

“Tendría unos 16 años. Yo llevo una cartera grande y un bolso. Como estamos con el tema del coronavirus, tengo el alcohol en gel, mi mate, los maquillajes y todo lo mío. Vengo cargada y no podía soltar nada. Me agarró las dos cosas y ahí yo empecé a gritar como una loca”, sostuvo.

Finalmente, Yanina explicó que no resultó herida y sentenció: “Estoy perfecta. No puedo echarle la culpa a nadie porque en el canal hay menos de la mitad de la gente por la pandemia. Al ver menos circulación de gente hay menos autos, están cerrados todos los negocios de la vuelta y nosotras venimos muy solas. Yo ahora tengo pánico de entrar”.