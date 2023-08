Abandono, depresión y una semana en coma: falleció el ex Cuestión de Peso Hernán Terranova

La tristeza envolvió a los y las participantes de la edición 2017 de Cuestión de Peso, luego de que se enteraran que Hernán Terranova de 47 años, y ex miembro del reality, falleció debido a complicaciones de salud producto de su obesidad mórbida, tras haber estado una semana en un coma farmacológico.

"Últimamente tenía muchos problemas de depresión, más su situación de peso, se descuidó mucho. Se descompensó y hacía una semana estaba internado en coma farmacológico", reveló Lorna, compañera de él en el programa televisivo y conocida por ser la fanática número uno de Susana Giménez.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, reconoció que estaba "conmocionada" por enterarse "de la partida de Hernán". "El peso de las enfermedades, ya que partió luego de luchar contra la obesidad y la depresión y lamentablemente no pudo vencerlas", expresó en sus redes.

Marcos Rodo, otro compañero de Terranova en el reality, también dejó un mensaje solidario tras enterarse de la partida del ex concursante de Cuestión de Peso. "No sé qué pasó, pero la obesidad mata", escribió sobre una imagen del grupo en los estudios. "Un abrazo a toda la familia y fuerzas. Que en paz descanse", agregó.

Las causas del fallecimiento estuvieron vinculadas a su cuadro general, pero según revelaron sus allegados, éste derivó a que "ya no le funcionaban los riñones". Ellos también reconocieron que fue "un poco de todo, peso, depresión” y que "la peleó hasta hoy". La edición que le tocó protagonizar a Terranova fue la que condujo Fabián Doman. Allí el fallecido llegó con 41 años y con mucha preocupación por su salud. Pesaba 187 kilos y estaba asustado por un pedido de su hijo de siete años. "Me dijo: 'papi, dejá de comer porque te vas a morir'. Me mató. Él es lo que más amo pero no puedo jugar a la pelota, no puedo llevarlo al cine, nada", confesó en aquel entonces.

De profesión verdulero, durante su paso por el reality logró bajar 10 kilos, aunque se metió en el corazón de sus compañeros y los y las televidentes por su fe y sus intenciones tan amorosas. En su lugar de trabajo lo visitó Domán para la presentación en el reality. "Yo trabajo de una forma sedentaria. Dejé de ir al Mercado Central porque no puede estar parado más de 20 minutos", reveló.

"Mi hijo es lo que más amo, pero es más fuerte que eso", explicó Terranova en aquella presentación, graficando lo difícil de la obesidad. "El último médico me dijo: '¿Vos querés llegar a ser abuelo? ¿Conocés a algún abuelo gordo? No, porque no llegan'", se lamentó.

Otra de las características que lo hizo famoso fue su fidelidad por Racing Club de Avellaneda, el club de sus amores y por el cual llegó a encadenarse en la sede en los momentos más oscuros de la institución deportiva, cuando los hinchas fueron quienes evitaron una clausura a fuerza de pelea y determinación.

En ese sentido fue que su partida también se lamentó en el mundo blanquiceleste. Desde la Agrupación La Acadé, le dejaron un tierno mensaje. "Anoche se nos fue Terra. Su nombre era Hernán Terranova. De los primeros que fundaron la barra del 95. Miembro de la Agrupación La Acadé. Compañero de platea. Cuando nos cerraron el club, fue uno de los que se encadenó a la sede de Mitre. Un gran tipo. Fanático enfermo de Racing. Siempre con una sonrisa en la boca. Ojalá puedas descansar en paz. Yo particularmente te voy a extrañar mucho", finalizó el mensaje firmado por Pepe Malbrán.