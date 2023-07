Abrazos, besos y selfies: así fue la llegada de Jey Mammon a los MF 2023 por dentro

Prometió y cumplió, aunque se demoró un poco. Alrededor de las 21 de este domingo arrancó la ceremonia número 51 de los Martin Fierro en el Hotel Hilton de Puerto Madero y las miradas estaban puestas en lo que iba a ocurrir con Jey Mammon, quien horas antes de la entrega de los galardones había avisado que iba a acompañar a todo el elenco de la Peña de Morfi. "El que se sienta incómodo, que lo diga y en todo caso que no vaya él", advirtió.

Lo cierto es que Jey llegó, pero casi una hora y media después de comenzada la ceremonia y con su terna, Mejor programa musical, en el olvido: Puente Musical (Elnueve) se llevó el galardón, para la tristeza de Peña. Lo primero que hizo el músico y conductor al llegar al salón fue dirigirse a la mesa destinada a su ex programa de Telefe y saludó a los presentes. ¿Con quién se detuvo a charlar largo y tendido? con Jésica Cirio.

Recordemos que a mediados del año pasado, ambos conductores mantuvieron un intenso como breve conflicto tras la muerte de Gerardo Rozín debido a la promoción del programa de música. Y es que al principio, desde Telefe promocionaron el espectáculo como "La Peña de Mofi, con la conducción de Jey Mammon junto y Jésica Cirio", pero días después sacaron el apellido de la conductora y dejaron sólo el de Mammón.

Sin embargo, como si nada hubiera ocurrido, Jey se sentó junto a su amigo Nacho Gauna, quien lo acompañó durante toda la velada, se puso al corriente y hasta se sacó una selfie con la modelo. Lo cierto es que al llegar a su mesa, que contó con la gran ausencia de Georgina Barbarossa, la actual conductora de Morfi y quien se ubicó en otra mesa, el conductor se lamentó por no haber llegado a la terna de su ex programa.

Junto a Jey debían sentarse Jesica Cirio, Santiago Giorgini, Rodrigo Cascón, y los productores Alina, Iván y Lucía. Recordemos que Georgina había opinado sobre el regreso de Jey a la pantalla chica y afirmó: “Me parece que, si él hubiese hablado de otra manera, las cosas hubieran sido distintas. Si vos decís: ‘Perdón, me equivoqué', creo que la respuesta hubiese sido otra. Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena. Volvió muy soberbio".

Casi en simultáneo con la llegada de Jey a los Martin Fierro, Lucas Benvenuto realizó un par de vivos en Instagram donde cuestionó la organización de los premios y reclamó: "Los derechos del niño no deben ser vulnerados. Con los chicos no". El mediático se sentó frente a su teléfono, vestido de traje, con una cinta en la boca, rodeado de humo y fue mostrando diversos carteles frente a la cámara.