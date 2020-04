Abstinencia y cuarentena: cómo se las arreglan Jimena Barón, Alejandra Maglietti y Tamara Pettinato

"No, no la pongo nunca,no" , decía un gran personaje de Diego Capusotto con el cual millones de argentinos y argentinas hoy, cuarentena mediante, se sienten identificados. La vida en aislamiento tiene algunas complejidades que son, por decirlo de algún modo, más... complejas para aquellos que viven solos y solas. Los famosos y los famosas también son seres humanos, desde luego, y como tales, tienen sus debilidades.

Una de las primeras en reconocer su ... problemita, con el desparpajo que la caracteriza, fue Jimena Barón. La cantante subió a su cuenta de Instagram un video en el cual expuso su drama. “Yo estoy leyendo este libro de historia francesa. Está buenísimo que nos hagamos los espirituales y los cultos en cuarentena, pero va a terminar esto en algún momento y estaría bueno ir organizando… cog…”,

Jimena también explicó su teoría sobre la salida de la cuarentena y las prioridades. "Así como uno organiza su interior, la casa, ordenás, tirás cosas, limpiás, esto también se puede ir organizando. Para cuando liberen y todas ya podamos cog…”. . Y también aprovechó la ocasión para preguntarse, “¿Alguien más con el síndrome de cara de culo intimidante que anula el oso cariñoso que tienen adentro?".

“Esa boludez del misterio, de que la mujer debe ser misteriosa, dejarlo a la imaginación…¿Qué voy a dejar a la imaginación? ¡Estoy re caliente! Hace 40 días que estoy acá encerrada con el pibe”, ¿bromeó? “Muy regalada estás, seduce el misterio, ¿seduce el misterio? Garch…a un fantasma”, ironizó.

Alejandra Maglietti, a su vez, también reconoció que se le está complicando. La panelista de Bendita fue, sin exagerar, un poco más sutil que Jimena, pero reconoció que puso manos a la obra. "Hago mucha gimnasia para que se me vaya la necesidad. Lo mío es de una tristeza absoluta. Veo alguna cosita por internet, pero estoy acá con mi familia. Es una cosa medio adolescente lo que hago. Es la nada misma".

Por su parte, Tamara Pettinato también reconoció que padece lo que en circunstancias normales puede ser incluso una ventaja: vive sola. "Estamos en una problema y el sexting es la única opción que nos queda. Tener sexo virtual , la videollamada es la más tecnológica. Tratá de que sea alguien que haya confianza, que alguna vez mínimamente hayas visto. Primero arrancás hablando. Le vas tirando a ver qué dice, y si te dice, por ejemplo, a mí no me gusta dar sexo oral, lo bloqueás, explicó. Tenés que ir encontrando cosas que les gusten a los dos. Si el otro te va a diciendo qué te haría, te empieza a calentar y la vagiseñal te lo avisa, ahí pasás a la foto. Los tipos te piden generalmente partes sueltas: mandame la cola, pero vos mandales lo que quieras. Lo ideal es hasta que haya confianza, mandar la foto sin cabeza. La videollamada no es lo más recomendable, salvo que haya extrema confianza, no sea cosa que te graben y tu video termine en las páginas de "Argentinas gauchitas" o alguna por el estilo",recomendó.

