Abuso de autoridad y ¿con un certificado trucho? Denuncian a Verónica Ojeda por violar la cuarentena

Hace exactamente una semana, Verónica Ojeda quedó en el centro de las críticas al darse a conocer un particular video de su viaje a México, en la que se lo ve bailando con su ex Diego Armando Maradona, ante la atenta mirada de su familia.

Durante la secuencia, el actual técnico de Gimnasia decide bajarse los pantalones, dejando expuestos sus atributos.

Esta vez, la volvió a ser noticia al protagonizar un verdadero escándalo junto a su actual pareja, el empresario de medios de La Plata vinculado al peronismo, Mario Baudry.

Ojeda y el dueño de la revista La Tecla, quien actualmente se desempeña como Jefe de Gabinete de Sergio Berni, fueron denunciados por violar la cuarentena el sábado por la tarde y, en el caso de Baudry, por “abuso de autoridad”.

Según denunciaron los policías a cargo del control de tránsito, llevado a cabo a la altura de Brandsen, Baudry intercedió para que la ex de Maradona no fuera detenida, no recibiera una multa y pudiera continuar con su viaje. La denuncia lleva la firma del secretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones de Brandsen, Marcelo Castillo.

La denuncia señala que los hechos ocurrieron el 27 de junio alrededor de las 16 en un retén de la ruta 210. El inspector municipal le hizo señal a Ojeda, que iba a bordo de una camioneta Toyota Hilux, para que detuviera su marcha y presentara el permiso de circulación correspondiente.

De acuerdo a su declaración, al mostrar el celular con la app Cuidar podía leerse que era una funcionaria de Estado. Al tratarse de una figura pública, los agentes advirtieron rápidamente que esta información era falsa y fue en ese momento que Ojeda intentó hacer uso de su contacto político para zafar la situación: decidió llamar a Baudry.

La mediática les señaló que era “la esposa” de Baudry y que además “conocía a Sergio Berni” y que lo llamaría “para resolver el problema”.

Como el oficial que le hizo el control se negó a hablar con el jefe de Gabinete de Berni, quien se encontraba en alta voz, intervino un oficial de la Bonaerense que luego de conversar con Baudry permitió que Ojeda se dirigiera hacia Escobar.

Sin embargo, a los pocos minutos llegó al lugar el propio Baudry a bordo de su Ford Focus azul con una sirena en el techo.

“Descendió sin el barbijo colocado y se dirigió hacia la cabina del puesto policial, ingresando para reunirse con la totalidad del personal policial, durante alrededor de 10 minutos y luego retirarse”, dice la denuncia de Castillo.

Además, Castillo relató que Baudry “muy ofuscado, les comunicó que los sancionaría, dado que el personal municipal no debería estar sobre la ruta y menos indagando a las personas”.

A partir de esta denuncia, la justicia deberá determinar si el certificado que mostró Ojeda es legal, ya que el mismo decía que estaba exceptuada por ser funcionaria provincial.

Al mismo tiempo, también deberá determinar si Baudry incurrió en el delito de abuso de autoridad y si violó los protocolos sanitarios correspondientes al no utilizar ninguna máscara de protección en la vía pública.