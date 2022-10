Abuso sexual, amenazas de muerte y un video prohibido: las denuncias contra Alfa de Gran Hermano

El ingreso de Walter Santiago a la casa de Gran Hermano causó sensación desde el primer momento. En primer lugar, Alfa llamó la atención porque fue vestido con una campera de Estados Unidos. Más allá de su falta de argentinidad, el participante también se destacó por su edad. Tiene 60 años y es el mayor del grupo. Pero hubo más. Su discurso.

“Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de las casa. Nunca tuve jefes. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo que tengo que hacer, y en la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer”, afirmó en su presentación. Pero a los minutos, los usuarios dieron a conocer su terrible perfil de Twitter y hasta fue denunciado por una mujer por abuso sexual y amenazas de muerte.

En principio, los tuits de Alfa dejaron en evidencia su costado más violento, de ideología de derecha y hasta antiperonista. La cuenta bautizada @MekaGoentodo1 cuenta con frases como “#ElPeladoEnCronica que lindo empezar la mañana con esta noticia!!! Dos lacras menos!!!! Ojalá todas las mañanas fueran así!!!”; Me encontré en el tigre con un grupo de peronchos kirchneristas!!!!”; “ANDA A CONTÁRSELO A LA FAMILIA DE LA OFICIAL DE POLICÍA A QUIEN HOY LE PUSIERON UN BALAZO EN LA CARA.... QUIERO MARCHAS PARA QUE PONGAN PENA DE MUERTE YA!!!!!”; “#MAUROENAMERICA a full lo votó a macro... NO QUIERO DELINCUENTES AL PODER”; y “No hay ningun chino ofendido que le ponga un balazo en la zabiola a esta descerebrada????”; entre muchos otros posteos.

Pero lo más terrible apareció cuando otra usuario de Twitter, llamada Maripí, y cuya cuenta es @maripi_97, contó que Santiago la había amenazado. "Me acosó un par de años y hasta llamaba a gente cercana y familia. Los audios de terror. Aclaro jamás le di la oportunidad de que pase algo conmigo. Era una niña en el 2017. Tengo pruebas. Asco que le den entidad a gente que no está bien", afirmó, junto al audio que le había enviado el participante.

Y sumó: "Las amenazas que me hacía. Que me iba hacer bloquear la visa de EEUU y que lo estafé. Cuando me hizo un regalo y nunca le di bola. No se dan una idea el acoso que viví. Incluso el año pasado le mandaba mensajes a gente que sabía que estaba conmigo en Miami. Ridículo!". Luego agregó: "Posta lo que publiqué lo hago porque creo que todos estos programas que tienen que convivir con personas desconocidas, deberían pasar por una pericia tanto psicológica como psiquiatra, para prevenir cualquier cosa. Lo que yo haga de mi vida o lo que fuera, eso no importa".

Y finalizó: "Cómo ven, me escribió y no tuve rencor con el después de unos años, incluso dice que él me regala unas cosas que dice que le robé, lo qué pasa es que jamás le di la oportunidad de que pasara algo. Sin embargo después de esto seguía acosando a mí, y personas cercanas".

En los audios, Alfa le dice a la joven: “Te estoy diciendo que la guita no es nada en la vida. ¿Sabés por qué? Porque el mundo es redondito y te encontrás, vos sos muy pendeja, te encontrás con todo el mundo en todos lados. Y está bueno, como me pasó a mí, tener las puertas abiertas en todo el mundo, en todos lados porque nunca cagué nadie. Vos no tenés idea de la gente que yo conozco en Tucumán…”.

Y continúa con las amenazas: “No tenés la menor idea. Yo levanto el teléfono, hablo con Zamora y en 10 minutos tengo todo de Tucumán. Todo. ¿Sabés quién es Zamora? El dueño de Termas de Río Hondo. Es íntimo amigo mío Daniel Zamora. Como estoy en el Gobierno, conozco a mucha gente. Como Fernando Morrone, el tipo que te iba a dar la visa. Que por supuesto no te va a dar nada. ES más puedo pedir que te bloqueen la visa. Puedo decir que me estafaste y que te bloqueen la visa. Sos una tonta, María Pía”.

En diálogo con Argenzuela, el programa de Jorge Rial en C5N, Maripí, la víctima de Alfa, afirmó: “La pasé muy mal. Me decía que si hablaba, amanecía con un tiro. Tenía una vida muy tranquila y él es muy peligroso. Me amenazó muchas veces, tiene contactos muy pesados con la política. Y he visto cosas muy raras. Una vez me mostró un video de él mientras tenía sexo con una madre y una hija muy famosas”.

El vínculo con famosos y famosas

Desde redes sociales, aparecieron fotos de Alfa con varias celebridades como el fallecido Carlos Menem, el Teto Medina y hasta Georgina Barbarossa, con quien se dijo que tuvo un romance. De hecho, la conductora contó que lo conocía. “¿Les cuento? No puedo contar, hay cosas que no puedo contar. No puedo dar tantos detalles, es un participante no sé si estoy autorizado. Lo conozco mucho, sabía (que iba al programa), me llamó y me preguntó si participaba y le dije ‘hacé lo que quieras, yo no iría, con el hecho de que hay un solo baño no iría’”.

Y completó: “Como todos, que nos han pasado cosas en la vida, a los 60 te pasaron cosas, por una cuestión de ética no puedo contar. Los mellizos (sus hijos) no lo conocen, pero mi sobrina sí. Nos conocimos por redes sociales, por una aplicación pero no era de citas. Nos vimos un montón de veces, te diría todo el año de pandemia, 2020 y 21, nos veíamos no estoy diciendo cómo y ni cuándo (insinuando que muchos encuentros fueron virtuales) y cuando vino a casa, que me preparó empanadas de tripa gorda, se quedó en la vereda. Fue un agradable encuentro”.