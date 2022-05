¡Acá hay amor! En el día del cumpleaños de De Paul, Tini Stoessel le dedicó un romántico mensaje

Se vino el blanqueo de la relación y con ello, el cruce de mensajes amorosos en las redes sociales. Por eso, ahora es normal ver las palabras que se dedican Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en sus cuentas de Instagram. Tras la obligada confirmación del noviazgo, tras ser captados por un paparazzo en Ibiza, ahora viven su amor con todo.

Y hoy es un día especial. Es que Rodrigo cumple años y se encuentra en Bilbao, España. ¿Qué hace ahí? Está concentrado con sus compañeros de la Selección Argentina a la espera de la Finalissima, donde el conjunto albiceleste enfrentará a Italia, por ser los campeones de América y los de Europa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además de disfrutar de una cena con sus compañeros, donde sopló las velitas por cumplir 24 años y le dieron varios regalos de parte de la Asociación del Fútbol Argentino y de la Selección Nacional, también se divirtió stalkeando a su novia. Y de ahí vino un mensaje muy especial.

Es que Tini publicó una foto donde se la ve muy sensual, luego de la serie de recitales que brindó en el Hipódromo de Palermo. Entonces, el futbolista del Atlético de Madrid le escribió: “No, Tinita, aflojá”. El elogio fue acompañado por un emoji de dos manos haciendo una forma de corazón, al mejor estilo Ángel Di María.

Por supuesto, Martina le respondió con otro elogio. Y para dejar en claro que no hay distancia que los separe y mucho menos rumores que hablen de una supuesta separación, le escribió: “Feliz cumpleaños, bombón”. Miles de seguidores festejaron esas palabras con comentarios y Me Gusta.

La relación crece día a día. A pesar de que él está en Europa y ella en Argentina, ya planean las visitas para el próximo mes. Mientras tanto, De Paul ya sigue en las redes sociales a su suegra Mariana Muzlera y a varios miembros de la familia Stoessel.

No es el primer mensaje que se cruzan desde el primero que De Paul le dedicó a su novia con un emoji de un corazón blanco. Cuando ella presentó su nuevo corte, él le escribió: “Sos vos Triple T”. En pocos minutos, su reacción obtuvo casi 20 mil likes y miles de comentarios.

El centrocampista del equipo del Cholo Simeone se separó, de forma escandalosa, de la modelo Camila Homs, con quien tiene dos hijos, Francesca y Bautista. El punto más controversial pasa porque De Paul aún estaba casado con Camila cuando empezó a mantener una relación con Tini. Aunque, tanto Alejandro Stoessel como Muzlera, los padres de la cantante, se hayan ocupado en persona de plantear una estrategia mediática para limpiar la imagen de su hija y que no quede como “la amante” o “la rompehogares”.

Tras la separación, Homs contó cómo sigue la relación con su ex. Tras un viaje a España en donde se cree que se reencontró con su Rodrigo, dijo: “La situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil. Yo estoy bien, contenida como siempre por mi familia, mis amigas y mis hijos, que son mi sostén. Pasando este momento lo mejor que puedo”.

Y, sobre el vínculo del futbolista con los niños, contó: “Ellos no pierden el contacto con su padre y eso es lo importante”. Cuando fue consultada sobre el noviazgo de su ex pareja con la cantante, dijo: “No me corresponde meterme en otras relaciones. No tengo nada para decir sobre ella porque no la conozco”.

Por último, Camila afirmó sobre su largo noviazgo y su actual vínculo con Rodrigo: “La relación la empezamos de chicos, sí, pero no me arrepiento de nada de lo que hice en mi pasado. Todo lo hice por amor y lo volvería hacer si me vuelvo a enamorar. Nunca se sabe lo que puede pasar. No somos mejores amigos, pero es todo muy cordial. Todo esto por nuestros hijos”.