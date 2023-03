"Acá voy a estar cuando los recuerdos te engañen": la desconsolada respuesta de Lucas a Jey Mammon

El último descargo de Jey Mammon generó un gran número de reacciones en las redes sociales y en los distintos programas de televisión. "No violé, no abusé, no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir", aseguró el conductor y músico, visiblemente angustiado.

El video fue publicado cerca de las 15 del miércoles, dura poco más de 7 minutos y muestra a un Jey Mammon visiblemente golpeado por la situación. "Hace una semana más o menos que tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar. No a decir, quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. Pero no me sale, no puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla que no me puedo ni parar”, continuó.

Y agregó: "Quiero dejarlo bien en claro. No quiero un pacto, no quiero nada de eso. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo no quiero, necesito el juicio a la verdad. Lo necesito. Y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo. Yo necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo. Gracias". El mensaje del conductor fue replicado, de manera casi instantánea, por todos los medios del país.

De hecho, el ex conductor de La Peña de Morfi cosechó, en sólo segundos, miles y miles de comentarios en su contra. "Yo a Lucas lo conozco. No voy a decir ‘no sé quién es, lo desconozco’. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio, y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo”, explicó.

La respuesta de Lucas Benvenuto tardó en llegar un puñado de horas, luego de que el tema ya estaba nuevamente instalado en todas partes. Recordemos que el joven había radicado su última denuncia en contra del conductor en plena pandemia de coronavirus, allá por el año 2020, y luego de que trascurrieran 10 años del hecho. De hecho, el 9 de febrero del 2021, Jey fue sobreseído, por la aplicación de la prescripción, en la causa N° 53.975/2020.

En este contexto, Benvenuto compartió una foto suya de chico y la musicalizó con “Cae el sol”, el tema de Airbag.“Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar, yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir, nos ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad, no queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá”, fue el fragmento que usó para musicalizar el posteo. Luego, volvió a compartir la carta que publicó el día que denunció a Jey.

El escrito lleva de titulo “Carta a ese niño que fui algún día” y dice: “Acá voy a estar cuando te sientas solo, cuando tus horas oscuras opaquen tu sonrisa, cuando el sendero por el que caminas pierda sus colores. Acá voy a estar cuando sientas que todo pierde sentido, cuando no te entiendas. Acá voy a estar cuando el sol se deje de asomar por tu ventana, cuando la tristeza te absorba”.

Y concluyó: “Acá voy a estar cuando te quedes solo y no sepas a quién acudir, cuando necesites volver de ese limbo. Acá voy a estar cuando tus lágrimas caigan y te quedes sin fuerzas, cuando los recuerdos te engañen. Acá voy a estar cuando no puedas dormir y las pesadillas se apoderen de tus sueños, cuando no quieras apagar la luz, cuando el silencio te acose. Sin que me lo pidas, acá voy a estar”.