Ácida crítica: Jorge Lanata dijo que María O'Donnell participará en MasterChef para hacerse "famosa"

Si bien hasta el momento se pensaba que había una buena relación entre Jorge Lanata y María O'Donnell, ya que ambos periodistas asistieron varias veces a los programas del otro, un reciente ácido comentario que hizo Lanata contra su colega podría poner en jaque el buen vínculo que mantenían.

Jorge Lanata criticó la participación de María O'Donnell en MasterChef.

Todo comenzó cuando Marina Calabró contó en el ciclo Lanata sin filtro (por Radio Mitre) detalles sobre la participación de O'Donnell en el programa MasterChef Celebrity. Entonces, Lanata ironizó como si la que respondiera fuera la periodista: “Yo lo que quiero es ser famosa y voy a elegir el camino más corto porque en el periodismo no se me está dando”, dijo a modo de chiste el conductor.

La referencia inicial de Calabró tenía que ver con una nota que había hecho O'Donnell en la que contó cómo se dio su ingreso a MasterChef. “Todo empezó como un juego dentro de la propia radio; mis compañeros me cargaban porque me enganché con el programa pese a que en ese horario por lo general estoy durmiendo ya. Y lo que empezó como un juego, se terminó dando”, aseguró.

“Una vez me preguntaron al aire si yo lo haría y dije que ‘sí', que me divertía. Me gusta cocinar y aprender a hacer algo diferente. Resulta que después me enteré que uno de los productores escucha mi programa de radio y ahí recibí el llamado”, explicó la periodista.

Horas más tarde, consultada por el portal Primicias ya, O'Donnell prefirió evitar la pelea con Lanata, y comentó que si bien estaba al tanto de lo que había dicho el periodista, prefería no responderle.

El programa empezará en marzo próximo.

Cabe recordar que Lanata en más de una oportunidad se quejó del mencionado certamen de cocina como también de su antecesor en la pantalla de Telefé,el certamen de pastelería Bake Off, ya que solía duplicar el rating que él hacía los domingos con el programa Periodismo Para Todos.

"Nos hicieron 678, nos hicieron de todo Alfredo, me ponían un partido de Boca y uno de River cada fin de semana para ver si me ganaban, ¿te acordás?", comentó en su momento Lanata en una nota con Alfredo Leuco en la que agregó: “Ahora los trolls k apoyan un programa de tortas para que no me vean a mí. Es ridículo y tonto. Volvieron peores. Volvió la sensación del es ahora o nunca”.