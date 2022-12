Acompañada, sin entradas para la Final y con un mensaje a Icardi: Wanda Nara partió a Qatar

A Wanda, Nara le importa. En la tarde del viernes está en pleno viaje al Mundial de Qatar en uno de esos 15 aviones que salen del Aeropuerto de Ezeiza para poder ir a Doha y alentar a la Selección Argentina en la final contra Francia. La ahora separada de Mauro Icardi y amigovia de L-Gante disfruta de su calidad de famosa. Es más, lo muestra con mucha honra y qué mejor si está acompañada de sus tres varones: Valentino, Constantino y Benedicto.

Resulta que Coki (Constantino) cumple años el domingo 18 de diciembre, el día en que el seleccionado tiene la oportunidad de jugarse el partido que los podría llevar a levantar la Copa del Mundo, y una madre cumple siempre sus promesas. Al menos, Wanda que hace todo lo posible porque sus hijos siempre tenga las mejores experiencias de su vida. En su Instagram, la empresaria e influencer compartió el viaje que los llevó de su casa a Ezeiza con la emoción, los pasaportes, las remeras de la Argentina, gorros y todo los bártulos para que sea un viaje cómodo y, por supuesto, albiceleste.

Mientras el video que está en línea y se volvió furor al ritmo de "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", las hijas menores que tuvo con Icardi, Isabella y Francesca, quedaron en Buenos Aires con él. Aún no se sabe si viajarán con éste cuando tenga que volver a Estambul para jugar en el Galatasaray, pero lo que estaría confirmado es que están separados, una vez más. Por ahora, Nara no tiene entradas pero cree que podrá conseguir varias en Doha.

En los últimos días, Wanda volvió a mostrarse muy cerca del cantante de cumbia 420: vieron juntos el partido de Argentina contra Croacia y, según trascendió, habrían compartido también una cena en un lujoso restaurante donde hubo al menos un beso entre ellos. Y, si bien, el futbolista estaría a lo "no me voy nada sin mi rubia", se corrió el rumor de que no se hablan y entre ellos interviene la abogada Ana Rosenfeld porque puede que tengan un acuerdo del tipo "dejame hacer lo que hiciste con la China Suárez y después nos vamos a Estambul".

Ahora bien, más allá de este posible acuerdo de relación abierta por venganza de parte de la empresaria, todo indica que pueden coexistir ambos mediáticos. El fin de semana pasado, ella celebró su cumpleaños número 36 y se comprobó que el futbolista fue por una foto que compartieron desde el bar en el que ella festejó. Sin embargo, una cosa no quita la otra. Él la quiere a toda costa solo para él, aunque no así la familia Icardi.

De acuerdo a información que se compartió en BigBang! Guido, hermano de Icardi, habría tildado a su ex cuñada de "separadora de familia", de "asco de ser vivo", de "hipócrita", de "extorsionadora" y tantas otras cosas. "Digan lo que digan. La hipocresía... a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también, ah, no.. que no me saca un euro", escribió el que ahora quiere también ser noticia. Parece ser que tuvo que trabajar de tío y acompañar a sus sobrinas en un viaje hacia Buenos Aires para que pudiera compartir el cumpleaños de Wanda y no le cabió nada.