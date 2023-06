Acusaciones, chicanas y bronca: el feroz cruce entre Yanina Latorre y Romina de GH por Festa

La última edición de Gran Hermano dejó muchos pesos pesados para la televisión, debido al enorme éxito que tuvo en términos de popularidad y audiencia. Una de ellas es Romina Uhrig, ex diputada nacional por el kirchnerismo y pareja de Walter Festa, ex intendente de Moreno. En su último paso por LAM, la hermanita se sometió a un duro interrogatorio donde tuvo que explicar cuestiones relacionadas a su buen y costoso nivel de vida.

La ex GH siempre fue reacia a participar del programa que conduce Ángel de Brito, debido a la orientación política y por miedo a que sea cruzada con temas sensibles relacionados a la carrera política de su marido, por lo que el cruce que tuvo con una de las panelistas estrellas del ciclo, fue evidente y nada sorpresivo. Aunque sí fue en el tramo final de la visita de Romina al estudio.

Primero fue Fernanda Iglesias -flamante panelista del ciclo de América TV- quien le preguntó sobre el enriquecimiento de Festa tras su paso por el poder ejecutivo municipal, lo que llevó a que Uhrig se ponga en posición defensiva de cara a un embate que estaba en camino. "No somos ricos, eso lo dice una persona que nos denunció por enriquecimiento ilícito. No porque tengas causas en la Justicia quiere decir que es verdad", argumentó la madre de tres niñas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Yo no tengo causas. Nadie se levanta y dice: ‘Le voy a cagar la vida a alguien’. ¡Estamos hablando de política! ¿Cómo sabés de los 400 millones de pesos que no les mandaron en el municipio y no sabés cuánto pagás de alquiler en tu casa?", cuestionó Yanina Latorre, retomando algo que la misma invitada había reconocido minutos atrás. "Te estoy diciendo 1.200 dólares", contestó Romina. "¿Y cómo pagás 1.200 dólares de alquiler con 600.000 pesos de sueldo?", rerpreguntó Latorre. "Te estoy diciendo que es porque tiene inversiones y tiene ahorros y trabajó toda su vida. Si querés lo podés sentar acá", explicó la ex GH.

"Es el único argentino que tiene inversiones y ahorros, porque acá la guita no le alcanza a nadie", expresó Latorre irónicamente. "¿Y vos cómo hacés para vivir en un country?", preguntó Uhrig, también en tono acusador. "Laburo como una loca, y estoy casada con un tipo que es exjugador de fútbol, y vos sabés bien el nivel que manejan los del fútbol. Mi marido es periodista deportivo, somos privados", se defendió la mujer de Diego Latorre.

Enseguida De Brito, en defensa de su compañera y aliada, tiró uno de sus típicos dardos venenosos, cuando preguntó a Romina si "jugaba al fútbol Festa". "Lo único que me falta es que una mina que tiene una causa de enriquecimiento ilícito me pregunte por qué tengo casa en un country. Tengo departamento, tengo alquileres… Tengo de todo porque en mi casa laburamos sin chorear desde los 18 años", indicó orgullosa la panelista.

"Una cosa es que vos puedas opinar de alguien, pero afirmar algo me parece que no", contraargumentó Romina. "Esa causa, vos sabés que no es así. Si querés, te traigo la causa, la verdadera. ¡Sabemos que está todo truchado!", criticó. "Estoy afirmando lo que leo la causa. Traémela. ¿Hay dos causas? Al final, sos como todos los políticos. Por ahí, la trucha sos vos, que cambiás a cada rato", disparó Yanina. "No tratés de chorro, porque no está bueno lo que estás haciendo, de acusar a alguien si no tenés pruebas", respondió la hermanita.

"Es así con las pruebas si es una causa, si no, no se abre", insistió Latorre. "Y yo soy tan tarada que me meto en la casa de Gran Hermano", fundamentó Uhrig, apelando a la razón de su entrevistadora. "Por eso dijiste que estabas separada, porque te querías abrir y limpiar de Festa", le recordó Latorre. "Pensá lo que quieras", cerró Romina. A la ex GH la acorralan las declaraciones que dio antes de ingresar, cuando se definió separada y, básicamente, pasando una dura situación económica. Ahora sus detractores y detractoras utilizarán todo lo que tengan a su alcance para señalar que nada de lo que tiene la participante del reality es merecido.