Acusan a Amber Heard de "apropiarse" del caso de violación de su asistente y de golpear a Johnny Depp

A finales de mayo de 2016, tras la muerte de su madre Betty Sue Palmer, Johnny Depp se divorciaba de su ex pareja Amber Heard, tras sólo 15 meses de matrimonio.

Fue la actriz estadounidense quien inició los trámites de divorcio junto a una denuncia contra el actor por repetidos casos de violencia doméstica. En aquella oportunidad, Amber solicitó un pedido de restricción contra Depp.

La relación y el posterior divorcio entre “El Pirata del Caribe” y la estrella de “Aquaman” siempre estuvo signada por el escándalo, denuncias y violencia, sin omitir buenas dosis de alcohol y descontroles varios. Todo este cocktail llevó a la actriz a acusarlo de haberla agredido con un celular y luego dio a conocer fotos en la que se la veía golpeada en su rostro y nariz.

En aquella oportunidad, el actor negó las acusaciones de su ex y ambos llegaron a un acuerdo luego del divorcio: Amber recibió 7 millones de dólares que donó a la caridad y firmó un acuerdo de confidencialidad que le impedía hablar de la relación que mantuvo con Depp.

Pero ese acuerdo se rompió en 2019, después de que la actriz decidiera contar en detalle el martirio que sufrió a manos del protagonista de “Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald”, después de que el actor la denunciara por “difamación” y le reclamara cerca de 50 millones de euros por un artículo de opinión que escribió en diciembre de 2018, en el que aseguraba haber sido víctima de violencia de género.

En medio de este panorama, dos nuevas voces se sumaron a este escándalo: la de la ex asistente personal de Amber Heard, Kate James, y la del que fue guardia de seguridad de Depp por aquel entonces, Sean Bett. James acusó a la actriz de “robar” su desgarradora historia de violencia sexual para su propio beneficio y ofreció su testimonio ante el tribunal de Londres, donde Johnny Depp lleva un juicio por difamación.

La ex asistente personal de Heard contó que fue violada cuando tenía 26 años en un viaje a Brasil y aseguró que la ex esposa del actor posteriormente “la convirtió en su propia historia” por publicidad. James sostuvo que quedó "en shock" al enterarse de que, en una declaración como testigo, Heard tergiversó y explotó el incidente para su propio beneficio.

En ese contexto, James explicó: “Se refirió directamente a una violación violenta que me ocurrió hace 26 años y la distorsionó en su propia historia y la usó en su beneficio. Soy una sobreviviente de violencia sexual y es muy, muy serio asumir esa postura si no lo eres”.

Según contó, trabajó como asistente personal de Heard entre marzo de 2012 y febrero de 2015, y fue en 2013 cuando le confió a la actriz lo que le había sucedió a ella en Brasil. En su declaración, la mujer relató que tras escuchar su historia, mientras hablaban en su oficina, Heard le sugirió que debía comprar un arma, a lo que ella respondió que se veía a sí misma como una “sobreviviente” y no como una “víctima”.

“Mientras leía los documentos judiciales, para mi gran sorpresa y consternación, descubrí que la Sra. Heard había robado mi historia de violencia sexual y la había convertido en su propia historia para beneficiarse”, testificó James.Y continuó: ”Esto, por supuesto, me causó una gran angustia e indignación. Se atrevió a usar la experiencia más desgarradora de mi vida como su propia narrativa”.

Cuando le preguntaron por qué estaba dando su testimonio, James declaró: “Soy una sobreviviente de violencia sexual y es muy grave adoptar esa postura si no lo viviste. Por eso estoy aquí porque me ofende. Amber Heard se refirió a las conversaciones sobre mi violación en Brasil y lo convirtió en propia historia para su propio beneficio”.

James también le dijo al Tribunal Superior de Londres que Heard bebía “grandes cantidades de vino tinto” todas las noches y luego la sometía a un “aluvión” de mensajes de textos abusivos en la madrugada. “Sabía que bebía vino porque cuando iba a su casa por la mañana había muchas botellas allí", dijo y aclaró que “nunca vio violencia física” de parte de Heard o Depp a pesar de visitar su casa en Los Ángeles casi todos los días.

Por otra partes, el guardia de seguridad de Johnny Depp reveló cuatro fotografías del actor con heridas en su rostro después de que Heard supuestamente lo atacara durante una pelea. En ese sentido, Bett, que trabajó para Depp durante nueve años, remarcó que tomó las fotografías con su teléfono móvil en diciembre de 2015, y agregó: “El Sr. Depp me dijo que la señorita Heard lo había abofeteado varias veces”.

Heard, de 34 años, afirmó años atrás que Depp se convertía en un "monstruo" cuando estaba bajo la influencia de las drogas y el alcohol. A su vez, ante la Corte sostuvo que el actor la golpeó repetidamente, le arrancó el cabello e intentó ahogarla con sus manos en más de una oportunidad.

"Me lanzó una garrafa, esparció las cosas de la habitación y golpeó una pared. Me abofeteó con fuerza, me agarró del pelo y me arrastró por la casa", había contado sobre un hecho que habría ocurrido en su departamento de Los Ángeles, en el año 2015.