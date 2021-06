Acusan a Dalma de haberse metido en la relación de Gianinna con Osvaldo: su duro descargo

Una más y van. Después de que Gianinna Maradona se animó y comenzó a compartir amorosas postales junto a su nueva pareja, el ex futbolista Daniel Osvaldo, desde el programa Intrusos advirtieron una grieta en la familia. ¿Qué fue lo que sucedió? La acusaron a Dalma de haber sido quien generó la "crisis" que la pareja habría atravesado en marzo, justo después del viaje al sur que realizaron junto a Morrison y Benjamín Agüero.

De acuerdo a la información confirmada por la periodista Paula Varela, el festejo por el segundo cumpleaños de Roma, la hija de Dalma y Andrés Caldarelli, fue el disparador de la fuerte discusión entre Gianinna y Osvaldo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"El conflicto se dio porque Roma y Momo, el hijo de Daniel y Jimena Barón, cumplen casi el mismo día y festejaban el mismo fin de semana. No me pregunten por qué, pero ni Dalma, ni Claudia Villafañe querían que Daniel vaya al cumpleaños de Roma, pero Gianinna ya lo había invitado", precisó desde el piso de Intrusos. En efecto, Momo nació un 10 de marzo y Dalma dio a luz a su primera hija un 12 de marzo.

Según la periodista, a Osvaldo no le gustó el destrato y eso desencadenó en una fuerte discusión de pareja. "Parece que a él le llegaron los rumores. Y también como que era un tipo complicado. Entonces, Daniel se enojó con Gianinna porque lo invitó y desinvitó al cumple", sumó.

Atenta a lo que se estaba diciendo al aire, Dalma decidió utilizar sus redes sociales no sólo para desmentir la información, sino para apuntar contra el periodismo. "¡Qué espectacular! Cuando no tienen temas, empiezan a mezclar todo y hacen ensaladas. Lo único que voy a pedir es que me dejen afuera de algo que no tengo absolutamente nada que ver. ¡Y mucho más mi hija!", disparó.

En efecto, en los últimos días Gianinna no sólo compartió cada vez más posteos románticos dedicados a Osvaldo, sino que además compartió un video casero en el que se lo puede ver al deportista junto a la "Tata" aprendiendo a cocinar pasta casera en la mansión de Gianinna en Nordelta.