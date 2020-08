Acusan a Floppy Tesouro de "robar"fotos y marcas de influencers internacionales para usarlas como propias

Anoche, Floppy Tesouro tuvo casi un debut soñado en el Cantando por un sueño que incluyó un "10" de uno de los jurados. La modelo interpretó el tema de Thalía y Maluma, "Desde esa noche", y conquistó al jurado: sobre todo a Pepe Cibrián, quien aseguró que lo "sedujo la pareja", remarcó que le parecieron encantadores y los calificó con un "10", convirtiéndose en una de las pocas parejas que iniciaron el certamen con una excelente nota.

Pero mientras que la mamá de Moorea deslumbraba a propios y extraños, la panelista de Bendita, Vicky Braier, que se define en Twitter como "Estokiadora de famosos", elaboró una investigación con la que acusó a Tesouro de "robar" contenido, como fotos y marcas, de otros famosos o influencers internacionales para usarlos como propio en sus distintas cuentas de redes sociales. "Floppy no solo roba cantando", escribió.

Junto a su publicación, la panelista sumó a modo de ejemplo los posteos que encontró en la red de Floppy, de un conjunto de ropa interior con brillos que previamente fue publicado en otra cuenta. "Momento de relax... mientras robo fotos", sumó Braier, mientras compartía más casos.

Según Braier, Tesouro no solo "robaría" contenido, sino que -afirmó- tendría más de una cuenta falsa, con las que se defiende cuando la atacan. "No solo eso, sino que también comenta desde su cuenta trucha. Ni siquiera tuve que hacer un esfuerzo para descubrirlo. 'Morida'", expresó.

Pero la respuesta de la modelo no se hizo esperar, ante tamaña acusación. Como el tema comenzó a cobrar cada vez más fuerza en las redes, Ángel de Brito aprovechó que en su programa tenía como invitada a la mamá de Moorea para consultarle por el tema.

"Primero le agradezco por seguirme. Yo estoy trabajando con una empresa. Ellos editan mis fotos y suman fotos a las mías personales", explicó Tesouro.

Y sentenció: "Ellos me arman el feed semanalmente. Yo trabajo mucho en mi imagen. Me inspiré. ¿Uno no se puede inspirar? Otras fotos me las suma la empresa, que generan un contenido. Yo nunca puse que soy yo o no soy yo. Yo pongo las frases".