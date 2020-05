Acusan a Flor de la Ve de "violenta, homofóbica y patética" por exponer la sexualidad de los famosos

El último domingo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 2020, hecho que fue utilizado por Florencia de la Ve para publicar un video en su cuenta de Instagram de un minuto y seis segundos de duración que despertó furiosas críticas ya que en el mismo la actriz da a conocer nombres de famosos o figuras del deporte que jamás se declararon abiertamente homosexuales, bisexuales o trans.

Acompañado del video, Florencia explicó: "Un 17 de mayo de 1990, hace 30 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades. El odio hacia el colectivo LGBTI+ lleva a asesinatos y agresiones. Pero también es odio cuando en las redes atacan la identidad y orientación, cuando los medios construyen prejuicios y estigmas, cuando se niegan derechos y más".

En un video alegórico al Día Internacional de la lucha contra la homofobia que Florencia de la V compartió en Instagram, hay muchas personas conocidas.



Entre ellas, figuras que jamás hablaron públicamente de su sexualidad.



Sacar personas del armario también es homofobia. — Franco Torchia (@francotorchia_) May 18, 2020

El video, que buscaba ser simplemente un homenaje, dura poco más de un minuto y lleva como cortina musical el tema de Sandra Mihanovich, “Yo soy lo que soy". En el clip aparecen las imágenes de varias figuras, tanto nacionales como internacionales, que a lo largo de sus carreras se han referido públicamente a su orientación sexual, como Ricky Martin, Mariela Muñoz, Lohana Berkins, Jessica Millaman, Oscar González Oro, Humberto Tortonese, Fernando Dente, Flavio Mendoza, Mariana Genesio Peña, José María Muscari, La Barby y la propia Sandra Mihanovich, entre otros.

Pero Flor agregó también a aquellas personalidades que nunca confirmaron o hablaron ante las cámaras de sus preferencias sexuales, desatando una ola de repudio masivo en las redes sociales. Franco Torchia, por ejemplo, fue una de las figuras que pusieron el grito en el cielo. “En un video alegórico al Día Internacional de la lucha contra la homofobia que Florencia de la V compartió en Instagram hay muchas personas conocidas. Entre ellas, figuras que jamás hablaron públicamente de su sexualidad. Sacar personas del armario también es homofobia”.

Patético lo de Florencia de la V. Pésima actitud.

Mencionar a gente que jamás habló de su privacidad o preferencia sexual.

Apuntaste fuera del tarro la meada. — LÍOPECORARO (@liopecoraro) May 18, 2020

No resiste análisis lo que hizo Flor de la V. exponiendo a un montón de personas que NUNCA eligieron hablar de su privacidad...

La empatía que en algún momento generó defendiendo la diversidad la tiró por la borda. Fue una gran acto de canallada, que de inocente tiene nada. — LÍOPECORARO (@liopecoraro) May 19, 2020

Costa, panelista de Cortá por Lozano, tampoco dejó pasar la publicación de Florencia y apoyó el comentario de Torchia, mientras que el periodista Lío Pecoraro fue mucho más duro y sentenció: “Patético lo de Flor de la V. Pésima actitud. Mencionar gente que jamás habló de su privacidad o preferencia sexual. Apuntaste fuera del tarro la meada”, escribió de manera despectiva.

El video de Flor de la V es, por decir algo suave, violento. Violentisimo. — lamascarada (@lamascarada) May 18, 2020

Al mismo tiempo, cientos de internautas también manifestaron su rechazo para con el video de la ex Bailando por un sueño, tratándola de "violenta" y homofóbica por igual. “El video de Flor de la V es, por decir algo suave, violento. Violentísimo”, escribió la popular cuenta @lamascarada. “El video me parece más homofóbico que la misma homofobia. Exponer a personas públicas para hablar de su sexualidad obligadamente me parece patético porque la gente tiene derecho a decidir lo que quiere ser y dentro de ese derecho también está la privacidad”, concluyó otro usuario.