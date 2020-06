Acusan a Nicole de romper la cuarentena para recibir un "masaje y manicura"

En las últimas horas trascendió que Nicole Neumann habría violado la cuarentena obligatoria al recibir gente en su domicilio particular.

“Masajista y manicura. Cubero está preocupado porque a él le llegan las multas, que más allá de eso que no le importa, es que circule gente en su casa, donde viven sus hijas", contaron este martes desde Los Ángeles a la mañana.

Fue Micaela Viciconte, actual pareja del ex futbolista, quien con mucha ironía se refirió al tema durante un móvil que realizó con el ciclo del Trece.

“No sabía. Tengo una cautelar y no puedo hablar absolutamente de nada de eso. Si yo hablo la multa es de 500 mil pesos. Por eso la boca tiene doble costura”, lanzó, entre risas, ante las consultas que le hicieron.

Pero lejos de contenerse, la también panelista le tiró un palito a Nicole: “Él (por Cubero) me hace las uñas a mí. Con 80 días en casa ya sabemos hacer todo. Buscamos tutoriales. A mí me cuesta dibujarlo yo sola. Yo le voy diciendo y él va dibujando, hace chanchitos, de todo”, comentó, divertida con un tiro por elevación a la ex esposa de su pareja.

Según se supo, algunos vecinos denunciaron que la mamá de Indiana, Allegra y Sienna le permitió el ingreso a su casa a una masajista y a una manicura.

Frente a esto, Nicole aclaró: "No, para nada. No hay nadie más obsesivo que yo con el tema. No me hago masajes hace cien años. La manicura entró, no para hacerme las manos, sino porque ahora vende alimentos”.

En esa línea, sostuvo que, para ayudarla, le encarga “cosas” y que le deja la comida en la puerta de su casa. “Ella tiene el permiso porque distribuye alimentos... Sería una locura que me haga las manos. Las expensas las pago yo y no me llegó ninguna multa. Tuve un aumento porque se rompió un caño de agua en mi lote”, remarcó Nicole, visiblemente molesta.

Además, aclaró que, como las expensas las paga ella, las multas le deberían llegar por la misma vía. En ese sentido, Nicole afirmó que la información sobre que violó el aislamiento es completamente falsa y aclaró que la denuncia vecinal tampoco existió.