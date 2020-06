Acusan de homicidio a la pastelera de Bake Off: "Samanta es una hipócrita y mentirosa que mató a mi papá"

Samanta Casais tiene 30 años y desde que entró a competir en el programa Bake Off se convirtió en la participante más “odiada” del certamen de cocina. Una de las razones se debe a que la joven de 29 años mintió en su CV al omitir que tenía una serie de cursos de pastelería profesional en su haber: de hecho, cursó y se recibió de chef hace varios años.

Sin ir más lejos, estuvo presente junto a su mamá en una emisión de C5N en donde se presenta como una de las cocineras de un conocido restaurante de San Telmo, lo que violaría el reglamento del reality que establece que todos tienen que ser cocineros amateurs. Pero Samanta parece esconder más que un simple título en su pasado y fue acusada de cometer varios delitos.

El usuario Abel Cancela utilizó las redes sociales para denunciar por estafa a la participante de Bake Off. “Me vendió un fondo de comercio que ya lo había vendido a otra persona con una semana de diferencia, así que no es raro que haga esto, estudio en el IAG, con Gross, hace tortas de forma particular (carisimas) fue gerenta en café San Juan, etc”, señaló.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

A raíz de la publicación de este usuario, trascendió que Samanta tiene aún abierta una causa por homicidio culposo a raíz de un siniestro ocurrido el 6 de noviembre de 2017 en la autopista 25 de mayo, a 500 metros del Estadio José Amalfitani (la cancha de Vélez). Alfredo Olguín, de 74 años, iba en su moto cuando –según los testigos- Samanta se lo llevó puesto desde la banquina.

Fue la hija de Alfredo, Lorena Olguín, quien tres años después y al ver el revuelo que genera diariamente la participante de Bake Off, decidió contar que Samanta aún tiene abierta la causa por homicidio. “Si vos te sentís estafado no te das una idea mi familia, que esa hipócrita y mentirosa se presentó en tribunales diciendo un montón de mentiras sobre el siniestro en el que falleció mi papá. Tengo todas las pruebas de la causa, fotos y grabaciones de la autopista”, contó.

Y sumó: “Sin contar que ni siquiera se bajó del auto a socorrer a mi padre, no se dio a la fuga porque tenía una rueda pinchada y porque la frenaron más de 10 autos y motos. Ni siquiera fue capaz de avisarnos donde estaba internado mi padre, siendo que ella tenía todos los datos y nosotros estuvimos 5 días buscándolo como desaparecido”.

La cusa por homicidio culposo quedó en manos del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 y tras una mediación que mantuvo la imputada con la familia de la víctima, se determinó que debía cumplir con un resarcimiento económico y tareas comunitarias. Sin embargo, hasta que cumpliera esas dos pautas, la causa quedaría abierta.

En diálogo con América TV, Lorena explicó que Samanta nunca cumplió con lo ordenado por el juez, por lo que la causa sigue abierta y busca justicia. “En su momento, ella dijo que no había tenido culpa, que mi papá fue el que se la llevó puesta. Pero en las grabaciones se ve como ella amaga a salir de la banquina con el auto, justo cuando venía mi papá, y se lo comió”, explicó.

Y agregó: “Ella se cruzó del cuarto carril a la banquina porque reventó cubierta. Mi papá tenía 74 años e iba a bordo de una moto chica, siempre iba por la banquina él. Esto no es algo que me llene de orgullo, no quería sacar esto a la luz, pero esta persona actuó muy mal con mi familia. Llegamos a una mediación, fue con su abogado ´supertrucho´ y mintieron”.

Según su descargo, el abogado de Samanta distorsionó la realidad: “Dijeron cosas sobre el accidente que no fueron así, las cambiaron. Mi papá no tuvo la culpa, ella fue la culpable del accidente. Por eso la carátula dice homicidio culposo y quedó en cumplir con un resarcimiento económico, una tarea comunitaria y la causa quedó abierta hasta que ella cumpla con todo”.

A Samanta le sacaron el registro de conducir, pero –explicó Lorena- nunca cumplió con el resarcimiento económico. “Era por monedas, ni siquiera era lo que vale una vida. A mi esto me revuelve muchos sentimientos. Esta persona vio a mi padre tirado en la autopista y no se bajó del auto, no se dio a la fuga porque se pararon 20 autos delante de ella y no la dejaron ir”, dijo.

Entre lágrimas, la mujer definió a Samanta como “una persona con cero empatía” y aseguró que ella “se reía de nosotros” durante la mediación. “Nos dijo que ella no tenía la culpa y que no nos iba a pagar nada porque no tenía con qué, cosa que era mentira porque tenía un local en San Telmo. No fue capaz de avisarnos a los familiares que lo buscamos por cielo y tierra”, cerró.