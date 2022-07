Acusaron a la mujer de Di María de ser "mala onda" con Tini en el cumpleaños de Messi

A comienzos de abril, cuando apenas se había confirmado el romance entre Martina Stoessel​, más conocida como Tini, y Rodrigo de Paul, pieza fundamental de la Scaloneta -nombre vinculado a la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni-, surgió la información de que Antonela Roccuzzo y Wanda Nara, entre otras, habían tomado partido por Camila Homs, ex pareja De Paul y madre de sus dos hijos.

Homs y de Paul pasaron por Valencia, en España y luego de dos años, en 2016, se trasladaron a Italia. Fue allí donde en 2019 llegó a este mundo Francesca, la primera hija de la pareja. En 2021, a poco de instalarse en Madrid y en aparente plena crisis de pareja llegó Bautista, el segundo hijo de ambos. Por esta razón, la esposa de Lionel Messi y Mauro Icardi, respectivamente, reaccionaron a una publicación que hizo Homs y la llenaron de elogios. “Hermosa”, le escribió Antonela junto a muchos corazones, mismo emoji que eligió Wanda para manifestarle su afecto a la modelo. Entre los miles de likes y comentarios también se destacó el de Magalí Aravena, la ex esposa de Eduardo "Toto" Salvio. “Perfecta”, le escribió.

En ese contexto, la esposa de Ángel di María, Jorgelina Cardoso, quedó involucrada y fue señalada como la responsable de orquestar ese masivo apoyo de las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina a Homs. De hecho, el romance del mediocampista con la cantante ya se hablaba entre las mujeres, sobre todo de los jugadores de la Selección. "Porque no les cayó nada bien", habían contado. Además, existía "una voluntad por manifestarse" de parte de las mujeres de los compañeros de De Paul en la albiceleste a través de las redes sociales a favor de la ex pareja del mediocampista y, como consecuencia, en contra de su romance con Tini.

Camila Galante, la mujer de (Leandro) Paredes, y Jorgelina Cardoso, que es la mujer de Di María, dejaron de seguir a Tini y a la China Suárez (quien también había sido vinculada a De Paul y puso en jaque el matrimonio de Icardi con Wanda). Además, fueron acusadas de orquestar el "esposas contra Tini". El tiempo pasó y las miradas volvieron a posarse en Cardoso luego de que Estefanía Berardi contara que "no tuvo buena onda" con Tini en el cumpleaños de Messi. "Estuve atendiendo a la esposa de un jugador de fútbol porque me escribió la semana pasada de manera no muy amigable", contó la panelista.

Y siguió: "Le indignó que yo haya contado que no fue muy buena onda con Tini Stoessel en el cumpleaños de Lionel Messi". En ese momento, la panelista no lo dudó y leyó al aire el intercambio de mensajes que tuvo con la esposa de Ángel Di María. "Voy a escribirle una por una a ver quién fue la que te dijo eso. Si todas me dicen que no, tengo que pensar que inventaste. Hicimos un grupo re lindo ese día, por eso no te creo. La próxima vez que tengas cosas que decir de mí primero chequéalo conmigo, por favor porque me ensucias. Total, para vos es una pavada, pero para mí no lo es. Cuido mucho mi nombre y a mi familia", le dijo Cardoso.

Según explicó, eso la molestó y le aclaró que no "inventa" información. "El tiempo libre que tiene de escribir a uno por uno preguntando a ver quién me dijo a mí una cosa. ¡Qué bueno tener tanto tiempo! Le puse 'yo no invento. Creé lo que quieras. Te mando un beso'. ¿Qué me voy a poner a discutir? Si me lo dicen tres personas que estuvieron ahí…", explicó Berardi sobre su cruce con la mujer del golpeador de la final en Brasil y remarcó que a diferencia de ella, Antonela intentó llevarse bien con la artista. "Antonela sigue a Tini en Instagram. Como que hubo una intención de querer llevarse bien con la novia del amigo. Porque el amigo de Leo es Rodrigo de Paul", detalló.

En ese sentido, la panelista de Carmen Barbieri remarcó que Cardos "fue la que más distancia marcó y a Tini Stoessel no la hizo sentir muy cómoda". Recordemos que cuando fue apuntada como la encargada de organizar la campaña en contra de la cantante y a favor de Homs, la esposa de Di María publicó un contundente posteo para defenderse. "¿Es necesario inventar tanto?", comenzó preguntando junto a un collage que replicaba aquella información.

Durante su descargo 2.0, explicó por qué dejó de seguir a la artista y sentenció: "A Tini la seguí por mi hija Mía poquísimo tiempo, cuando hizo su recital en París, luego la dejé de seguir, antes del inicio de la pandemia. A la China ni me acuerdo si alguna vez la seguí, tal vez sí, y mucho menos haberlo dejado de hacer. Gracias, pero dejen de salpicar para todos lados y meternos a todas en problemas ajenos".