Acusaron a Wanda de engañar a Icardi con su guardaespaldas y ella dijo: "No soy esa clase de mujer"

El Wanda-Gate dejó muchas repercusiones, entre las cuales se destacó la aparición de Agustín Longueira: se trata del guardaespaldas de 32 años que tiene la modelo y que también se desempeñó como seguridad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El hombre no solo cautivó las miradas de los periodistas y los fanáticos que persiguieron a la modelo durante su arribo al país en diciembre del año pasado, sino que no tardó en ser vinculado sentimentalmente a la hermana de Zaira Nara mientras el escándalo entre Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez recorría el mundo entero. “Wanda es sencilla, buena y educada”, había dicho al ser consultado sobre los rumores de affaire con la empresaria.

Lo cierto es que el tiempo pasó y desde canal Trece señalaron que Wanda habría intentado seducir a Longueira el año pasado. Sin ir más lejos, el periodista Diego Esteves sostuvo que “hubo chape” entre ambos durante su visita a Argentina en diciembre pasado sin la compañía de Icardi. Después de ese viaje, el esposo de Wanda lo habría “echado” al seguridad, según contaron en A la tarde (América, a las 15.45).

De acuerdo con el panelista, Wanda mantiene "una relación de confianza y amistad" con el custodio. De hecho, firmaron que él "tiene pasaje para ir a Francia y arreglaron para verse, en plan de amigos". "Le prestó el hombro y en algún momento se confundieron y hubo una charla. Pasó de todo a nivel emocional. Lo invitó a una fiesta privada en Presidente Bar, que es donde Zaira le organizó la fiesta de cumpleaños sorpresa", contó.

Cuando la fiesta concluyó -contó- un grupo siguió la velada en el departamento de Wanda en Avenida del Libertador. Allí, según Esteves, la mediática lo invitó Longueira a pasar a su cuarto "sin celular". "Ella estaba en bata con su pelo mojado, como recién salida de la ducha”, aseguró el panelista. "La versión oficial cuenta que el granadero se quedó dormido en la cama. Le pregunté a la fuente si había habido un beso. Primero se rió, no negó y ante la repregunta dijo 'Jaja ya está. Te conté todo'”, concluyó.

En el programa Socios del Espectáculo se hicieron eco de este escándalo y detallaron que en diciembre pasado, Wanda se habría vengado de la infidelidad de Icardi con la China Suárez al acercarse a su guardaespaldas. “Una sola noche me quedé en la casa pero en otra habitación. Fue la noche que le hicieron el evento a ella”, se lo escucha decir a Longueira en un audio puesto al aire en el ciclo de canal Trece.

A partir de ahí, Icardi habría tomado la decisión de desafectar al custodio: “Lo echó al guardaespaldas de Wanda cuando se enteró que dormía demasiado cerca de ella. Él se quedó a dormir una noche en lo de Wanda y después de esa noche, lo echaron”. Enterada de los polémicos rumores, Wanda utilizó su cuenta de Instagram para hacer un contundente descargo: "Todo es mentira".

La modelo hizo un recorte con algunas publicaciones donde la vinculan con Longueira y aclaró: "No necesito aclarar que todo es más que mentira. Pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender. No soy esa clase de persona ni de mujer. Nunca hice una cosa así estando en pareja. Me manejo diferente porque soy diferente".

El custodio de Wanda tiene 32 años y es oriundo de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Hermano del presidente de Coopser, la cooperativa de servicios eléctricos y sociales de su ciudad, hizo carrera en las fuerzas de seguridad públicas y privadas. Tuvo su paso por el Regimiento de Granaderos, se desempeñó como personal de seguridad en un boliche sampedrino y ofició de cuidador del Aeroclub en el predio del aeródromo, también en esa localidad.