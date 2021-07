Acusaron de punguear licor y velas de un almacén a la hermana de Calu Rivero: su defensa

Se picó. Y mal. Es que, luego de un fuerte rumor y de que la noticia se diera a conocer, Calu Rivero y su familia se enojaron mucho. Y están dispuestos a tomar represalias al respecto. La historia de todo esto empezó el lunes en Intrusos, cuando Rodrigo Lussich contó que Marou Rivero, socióloga, influencer y hermana de Calu, había sido acusada de intentar llevarse un licor y dos velas sin pagar en un supermercado de San Telmo.

Marou acudió a su cuenta de Instagram para defenderse y criticó duramente al programa y su staff. "Me propuse decir lo que siento aunque incomode, aunque no sea lo que se espere de mí, aunque no les guste lo que tenga que decir. Hoy cuatro personas en un programa de televisión dijeron una mentira asociada a mí nombre. Me enteré porque usuarios de las redes sociales se encargaron de hacérmelo saber", expresó.

"Me invadió la bronca que enseguida se transformó en impotencia. En ese momento supe que hacer como si nada era sostener la impunidad con la que un conductor de tele puede mentir mientras sus compañeros de programa sostienen el show", agregó en referencia a Lussich.

"Me pregunto si Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Paula Varela y Virginia Gallardo realmente son conscientes de la violencia que generan con sus frases hechas chiste, o si realmente quieren que sus familias, hijos, amigos vivan en una sociedad que miente y desvaloriza al otro por deporte. ¿Será que son conscientes del impacto que tiene su falsa noticia en mí salud mental?", se preguntó Marou.

Finalmente, apuntó a la necesidad de un pedido de disculpas de parte del programa. "Me encantaría que así como se tomaron 7 minutos para difamarme se lo tomen también para responderme", subrayó. "Aquí y ahora dejo sostener las prácticas violentas que en otro momento hubiese minimizado. No quiero que por tener miedo a que esto escale (y mi hermoso ecosistema digital se llene de haters) cuatro personas sientan que puede decir lo que quieren sin consecuencias".

"Me juré a mí misma que iba a dejar de sostener el patriarcado y de esto se trata este post. Me gusta mí nueva versión, me costo un montón de trabajo personal llegar hasta acá y el mundo que yo trato de construir es uno que no lastima a los otros", concluyó.