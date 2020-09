Adabel Guerrero, furiosa con el jurado del Cantando por su eliminación: "Estoy enojada, nunca son objetivos"

Mariana Brey y Adabel Guerrero fueron las últimas dos eliminadas del Cantando por un sueño, pero ésta última todavía guarda un dejo de rencor para con el jurado del reality.

Y es que la bailarina todavía no puede creer que Moria Casán, Nacha Guevara, Karina La Princesita y Oscar Mediavilla hayan decidido salvar del duelo telefónico a Lizardo Ponce antes que a ella. "Estoy bastante bajón", manifestó en las redes sociales.

A través de un video que compartió en sus historias de Instagram, Adabel aseguró que está furiosa tras su eliminación del certamen de canto y aclaró que, por ahora, prefiere evitar las notas para no decir algo de lo que se pueda arrepentir.

“Hoy no tengo ganas de maquillarme, ni peinarme, ni nada. Estoy bastante bajón, de malhumor por la eliminación de ayer en Cantando, me pareció totalmente injusto", sostuvo.

Y agregó: "No quiero dar notas, me están llamando de todos lados, me quiero guardar porque voy a decir cosas de las cuales me voy a arrepentir. Entonces, para no boquear de más, para no decir algo que después lo tenga que padecer de por vida, prefiero guardarme y callarme hasta que se me pase el enojo”. En esa línea, aclaró que está "muy enojada", sobre todo por las devoluciones que recibió de parte del jurado,

Según Adabel, el jurado del Cantando 2020 nunca la "bancó" ni le dio un voto de confianza, tal y como lo hicieron ya con varias parejas del certamen. "Creo que termino de comprobar que parte del jurado, por no decir todo, no me bancó en ningún momento. Termino de comprobarlo, porque de verdad que no cantamos mal. No tendríamos que haber estado en el duelo, directamente, pero comprendo que son las reglas del juego", dijo.

Y siguió: "El programa es así, quizás no tiene tanto que ver con cómo cante, sino con un montón de otras cosas. Nunca son objetivos, siempre les tiran otras cosas que no tienen que ver con la objetividad de cómo cantamos. Por eso también digo que nunca me bancó el jurado, parte del jurado”. Al final de su descargo, remarcó que fue una "lástima" su pronta salida y se esperanzó con un futuro repechaje para intentar regresar al programa.

Al quedar eliminada, Adabel Guerrero ya había manifestado su angustia tras la decisión del jurado por salvar a Lizardo Ponce. "Estoy triste, obvio que estoy triste, y me parece bastante injusto haber estado en el duelo directamente, me parece que no estábamos para que no nos salven. O sea, no estábamos para que no nos salven, independientemente de a quién hayan salvado y me parece bárbaro... me voy enojada, me voy triste", cerró.