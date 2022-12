Adiós a la Señora Televisión: murió Pinky

Lidia "Pinky" Satragno falleció este jueves en su casa de República Árabe Siria al 2800 junto a su hijo, que fue quien se comunicó con el 911 para alertar de la situación. Tenía 87 años y una destacada trayectoria en el modelaje, la televisión, el cine e incluso en la política, ya que ocupó una banca como diputada nacional entre 2007 y 2011 por la provincia de Buenos Aires. La querida figura tenía cáncer hace varios años.

El año pasado, su hijo Gastón había revelado que su madre atravesaba un delicado momento de salud, que le generaba mucha preocupación: “Como le ha pasado a la gran mayoría de los ancianos de nuestro país, la pandemia les hizo muy mal. Mamá, antes, todavía caminaba no mucho, pero caminaba… y ahora no. Fue por una cuestión de que no la podían atender. Está lúcida y de buen ánimo, pero por las afecciones que ella tiene está postrada y dudo que pueda recuperarse”.

Pinky: emblema de la radio y televisión argentina

La cámara la amó desde el primer comercial que hizo a los 19 años. Su estilo único la convirtió en la “Señora de la Televisión argentina” no solo por su cautivante presencia, sino también por ser una profesional con oficio y audacia. Pinky nació en el 11 de noviembre de 1935 en San Justo y debutó en televisión en 1956, luego de un recorrido como modelo de comerciales.

El apodo se lo dio su colega Trudy Tinky Tomis debido a su piel rosada y, dos años después, ya estaba conduciendo su propio programa "Buenos días, Pinky". En 1959 actuó "La caída", dirigida por Leopoldo Torre Nilsson. Dos años después, condujo el programa periodísitico "Nosotros" a Bernardo Neustadt. En 1964 se casó con Raul Lavié, con quien tuvo a sus dos hijos Gastón y Leonardo; y con quien estuvo 10 años, cuando se separaron definitivamente.

Afianzada como la gran figura de la televisión argentina, el jueves 1º de mayo de 1980 fue quien condujo la transformación de la televisión en blanco y negro al todo color. Un hecho histórico que además enmarcó la inauguración de Argentina Televisora Color (ATC).

En marzo de 1982 condujo en compañía de Cacho Fontana el tan histórico como polémico "Las 24 horas de las Malvinas", teletón montado para recibir donaciones para los combatientes. Continuó hasta mediados de los 90 en la que decidió retirarse de los medios. Pero, poco después, comenzó un camino en la política argentina de la mano de Rodolfo Terragno, presidente de la Unión Cívica Radical y se postuló por la Alianza como candidata a intendenta de La Matanza, su partido natal, en 1999. Si bien no ganó, durante el Gobierno de Fernando de la Rúa fue secretaria de Promoción y Acción Social. Años después, en 2007 asumió una banca como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, posición que mantuvo hasta 2011, como integrante del partido Unión Pro.

Pinky volvió a la televisión en el 2019 para conducir junto a su sobrina Kari Araujo el ciclo de entrevistas "Memorias desordenadas" que se emitió por la TV Pública, pero producto de la pandemia por COVID-19 su salud se desmejoró. Hoy murió una de las máxima figuras que dio la televisión argentina.