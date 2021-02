Adiós a las plumas: Cinthia Fernández y Mónica Farro anunciaron que se meten en política

En menos de 24 horas, dos vedettes confirmaron que recibieron distintos ofrecimientos para dedicarse a la política. Se trata de Mónica Farro y Cinthia Fernández, quienes confesaron que fueron tanteadas por diferentes espacios para evaluar una eventual candidatura.

Mónica Farro también fue convocada por un partido uruguayo.

La ex de Matías Defederico incluso ya tiene partido: Unite. Se trata de la organización en donde se encuentra la también la diputada provincial Amalia Granata.

“La propuesta fue hace cinco meses, el mismo partido de Amalia (Granata). Yo dije que lo iba a pensar”, aseguró ayer Fernández en el ciclo Los Ángeles de la Mañana (LAM), en el que se desempeña como panelista. “Entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de..”, agregó.

Ante las críticas, la mediática dio algunos ejemplos de famosos que aceptaron participar en el mundo de la política, como es el caso del piloto de automovilismo Marcos Di Palma.

“Él fue diputado, no tiene título secundario, lo compró, lo dijo en la TV. No fueron tan duros con él como con Amalia, que la mataron, y mirala hoy”, analizó Fernández, quien formó un equipo con el abogado César Carozza, el letrado que se especializa en cuestiones de familia y la asesora en su enfrentamiento con Matías Defederico, el papá de sus tres hijas.

Cinthia Fernández reveló que fue tentada para entrar en política.

“Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, como el tema de la ley de adopción. Pero sé que la política es integral y se tratan todos los temas”, remarcó. Por último, manifestó que tiene previsto arrancar una carrera universitaria: “Quiero estudiar Ciencias Políticas. Yo estudié marketing un año para no defraudar a mis padres porque antes terminabas la secundaria y tenías que elegir una carrera. Después terminé trabajando en teatro que me apasionaba y siempre me gustó. No lo hacía por compromiso como la carrera, que de hecho me fui con un promedio 9", agregó.

Horas después, en declaraciones a Radio Mitre, Mónica Farro se manifestó en la misma sintonía que Fernández, y dijo que también le ofrecieron entrar en política. “La popularidad está buena y te da una adrenalina diferente, me gusta el teatro e ir por diferentes lugares. Y ahora me están tentando para la política. Tengo unas propuestas que estoy pensando para tener un espacio y acompañar hablando sobre los derechos de la mujer. No voy a decir que partido ni nada porque todavía no lo tengo definido“, afirmó.

Sin decir qué partido le ofreció una posible candidatura, Farro dejó entrever en sus declaraciones que no sería para el Frente Grande. “La política desde el lado de los derechos de la mujer. Nunca fanática con una locura. El otro día me agredieron en la vía pública por elegir a Pepe Mujica en el programa de Jey Mammón. Dije que lo elegía a él antes que a Francescoli y a Laport porque tenemos diferentes ideas políticas“, dijo al respecto sobre una tensa situación que le tocó vivir.

Farro dijo que le gustaría trabajar en cuestiones de género.

Y manifestó: “Y el otro día una señora me dijo que espera que no vuelva nunca a Uruguay. Porque había hablado mal de Pepe Mujica. Yo no hablé de política. No me interesa mucho pelear por el tema política. Una desubicada esta persona. Me atacó la señora adelante de mi hijo. Vayase de acá vieja atrevida, le dije“.

Finalmente, expresó que está pensando muy bien la idea de entrar a la política, porque sabe que puede ser complicado participar de un espacio. "Siempre con mucha tranquilidad y siendo yo. Yo no pienso robarle nada a nadie. Yo fui víctima y no tengo ganas de tener un país en contra. La política divide y no voy a cambiar a la gente yo. Estoy analizando los pro y los contra, esto nunca lo dije. Te tiro la primicia“, sumó.

Lo cierto es que a lo largo de la historia política de la Argentina hubo diferentes vedettes y actrices que buscaron competir por un cargo electivo. Por fuera de Eva Duarte, que quiso ser candidata a vicepresidenta de Juan Domingo Perón pero tuvo que desistir por un cáncer terminal, también pasaron por lo mismo Moria Casán, con su intento de ser diputada nacional después de la crisis de 2001, y la actriz Nacha Guevara, que fue electa diputada pero nunca asumió su banca.