Adiós al patriarca | Murió Santiago Bal a los 83 años: cómo fueron sus duros últimos días de internación

A los 83 años y luego de pasar semanas internado en terapia intensiva del Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), falleció este lunes el actor Santiago Bal. Ex marido de Carmen Barbieri, era padre de tres hijos: Mariano, Julieta y Federico.

Invitada el domingo a la mesa de Mirtha Legrand, Carmen había expresado que Bal estaba "muy grave" y ya no permanecía consciente. "Él tiene ganas de seguir. Pero los hijos me pidieron que no le pida más salir adelante. Porque siempre sale. Y esta vez se va a encontrar con un cuerpo muerto", agregó entre lágrimas.

Irreversible

El actor estaba en coma farmacológico desde la semana pasada, luego de que el severo cuadro de neumonía que padecía empeorara. Presentaba trombosis en ambos pulmones e infecciones respiratorias y urinarias. A eso se le sumaba una arritmia y daño renal.

Ese desenlace estuvo marcado por la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) que Bal padecía hace años de la mano de su adicción al tabaco. "Esa enfermedad se dispara para cualquier lado en infecciones. Hoy las tiene en los pulmones y el riñón. Lamentablemente cayó otra vez", describió Barbieri días atrás.

Espectáculo y escándalo

Nacido el 5 de enero de 1936, Bal comenzó su carrera como actor cómico en los años '60, a través de filmes como La guerra de los sostenes, La casa de Madame Lulú, Las píldoras, y Contigo y aquí. Además, participó de la exitosa serie televisiva Los Campanelli.

En teatro de revistas, mientras tanto, formó parte de decenas de elencos, compartiendo las tablas con grandes del humor como José Marrone, Don Pelele, Javier Portales, Jorge Porcel y Alberto Olmedo.

Marcada a veces por el escándalo, su vida amorosa generó titulares en las revistas de espectáculos. Su primer matrimonio -con María Isabel Andina, madre de su hijo Mariano- terminó cuando Bal la dejó por la vedette Thelma del Río.

A su vez, esa relación tuvo un paréntesis de la mano del affaire clandestino entre el actor y Silvia Pérez, junto a quien tendría a su hija Julieta. Eventualmente, al ser diagnosticado con cáncer, Santiago abandonó a Silvia para regresar con Thelma.

Sin embargo, una nueva infidelidad de Bal fue el punto final definitivo para la pareja cuando a su vida llegó Carmen Barbieri, 30 años menor que él. En 1990, junto a la actriz y vedette, tuvo a Federico.