Adrián Suar hizo catarsis en TN: "La pandemia le dio la estocada final a Polka"

Adrián Suar habló con crudeza de la situación de Polka, su productora. “Mi situación es parecida a la de muchas empresas en la Argentina que están cerradas. Pero quiero aclarar, porque se estuvo hablando mucho de Polka estos días, que es un problema que yo vengo arrastrando desde hace cuatro o cinco años. No es de ahora. Mentiría si dijera que por la pandemia se terminó la productora. La pandemia lo que hizo fue darme la estocada final”, dijo el ¿ex? empresario televisivo.

En diálogo con Diego Leuco, Suar señaló que venía "huyendo para adelante" hasta la llegada del Covid-19. “Como digo siempre, fui huyendo para adelante. Pero la pandemia me terminó de sacar de juego. ¿Si a raíz de esto puede cerrar Polka? “Hoy está cerrada”, respondió.

“Tengo el desafío de ver cómo me reinvento, si puedo. Yo quiero pelear. A mí, internamente, conmigo, con mi terapia y con mis amigos, lo que más me dolería es quebrar. Que el negocio me tape. Para decirlo de manera real, Polka siempre fue una productora modelo en la que estuvo todo bien. Esta es la primera vez que tengo estos líos”, aseguró.

“Seguramente habré hecho cosas mal. Pero el mundo del espectáculo, por lo general, es uno de los oficios con mejor leche que puede tener. Porque es muy honesto. Obviamente, cuando te toca un problema como el que estoy viviendo yo, es como cuando se te rompen dos turbinas y empezás a ver cómo aterrizar el avión”, dramatizó.

.En otro momento de su extensa catarsis, Suar señaló: “No quiero hacer demagogia, pero yo me pasé la mitad de mi vida ahí adentro. Los conozco a los productores, directores...Con todos no tengo relación, pero con muchos sí. Y todos hicimos Polka. Si digo que es familiar, es porque no tiene mucho protocolo. Yo salgo y hablan conmigo. Aunque con el tiempo lo fui perdiendo, igualmente. Cuando se habla de Polka, bien o mal, se menciona el nombre de mi abuela. En ese sentido, yo cuando escucho Polka automáticamente giro. Porque no me gusta mancillar el nombre de ella, porque no se lo merece. Y por eso trato de cuidar la marca, que es mi marca, la marca de todos los que construimos la productora. Así que voy a tratar de salir de todo esto de la manera más sana. Si se puede”.

Suar también se refirió al posible regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla. “Espero que arranque este año. Es un titán, soy amigo, pero no nos vemos, aunque no soy amigo del grupo íntimo, pero nos conocemos hace tantos años y nos tenemos mucho cariño. Yo tengo para escribir un libro de él y el también de mí. Nos hemos peleado mil veces. Reconozco que él va a ser uno de los hombres más importantes de la televisión”, sostuvo, aunque se mostró en contra de que exprese tan a menudo sus opiniones políticas. “Me hice un practicante de achicar la grieta, hay que achicarla para que la Argentina salga de una vez”, concluyó.