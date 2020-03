Adrián Suar, muy duro con Araceli: "Fue la maestra de lo que no volvería a hacer"

Araceli González y Adrián Suar mantuvieron un fuerte conflicto ligado a la división de bienes en el divorcio de ambos en 2005. El año pasado, la actriz aseguró que no había conseguido la división de bienes y Suar le respondió con un comunicado en el que afirmaba: “Araceli hace un relato errado e incorrecto de lo sucedido a partir del quiebre de nuestra relación. Cumplí con todas y cada una de mis obligaciones”.

Araceli –contó- había decidido hacer pública esta disputa luego de que Griselda Siciliani, ex pareja de Suar, sugiriera que Fabián Mazzei no trabajaba para Polka porque no le servía a Suar. “Nunca dije nada en toda mi vida. La primera vez que salí a hablar fue cuando tocaron a Fabián (Mazzei)”, remarcó la actriz en una conversación telefónica.

Según ella, este conflicto judicial se generó hace años y detalló que, incluso, existía un acuerdo de confidencialidad que les impedía hablar del tema. “El acuerdo dice que cuando él decida vender me paga. Yo quería terminar con esto porque es terminar con mi historia. Hace 20 años que estoy con abogados y mediaciones, tratando de llegar a un acuerdo”, explicó.

Lo cierto es que el gerente de programación de canal Trece estuvo como invitado en Los Ángeles de la Mañana y se refirió a la gran polémica que protagonizó el año pasado con su ex esposa y madre de su hijo Tomás. “Con las cosas del oficio tengo más cuero, con las cosas personales de mi vida privada me cuestan más”, arrancó Suar con su nuevo descargo.

Y siguió: “Quiero ser honesto… Bueno, ella declaró que no quiere trabajar más conmigo y yo se lo respeto. Me enojé mucho. No es mi estilo dirimir las cosas en los medios, no soy mediático. Y cuando pasaron tantos años de una relación que terminó hace 20 años, y que otra vez vuelvan…. Sentí que había faltado a la verdad”.

Según Suar, Araceli mintió al decir que no estaba hecha la división de bienes. “Después, en todo lo que ella puede pensar de mí… en muchas cosas puede tener razón. No fue un vínculo bueno el que tuve con ella y yo lo lamento y le he pedido disculpas. Creo que también la reflexión de un matrimonio es de a dos”, agregó.

Y siguió: “No fue bueno del todo la relación. Aprendí mucho con ella, lo bueno y lo malo. Fue una maestra en un punto en mi vida de lo que no volvería a hacer. Y seguramente yo lo fui para ella. De eso puede decir lo que quiera y está todo bien, yo me hago cargo. Como también yo pienso de ella cosas que no me han hecho bien y nunca las dije públicamente”.

Por otra parte, se refirió a cómo afecto este conflicto a su hijo Tomás: “Tuve que salir a hablar porque Tomás está formándose y está legitimando su oficio. Entonces, cuando intervienen este tipo de cosas yo siento que no le hacen bien a Tomás. Es mi manera de verlo. Ya bastantes cosas a lo largo de la vida privada que hacemos los padres con amor, seguramente Toto el día de mañana me dirá ‘papá esto no me gustó’. Yo tengo un vínculo extraordinario con mi hijo, al igual que lo tiene Ara. No le hace bien que los padres diriman sus cosas porque él está en el oficio”.

“Pero siempre dije lo mismo: me gusta Ara como actriz, pero si ella no quiere trabajar conmigo está en todo su derecho y la respeto. Me enojé, es cierto, no quiero ser careta. Porque dijo algo falso, la división de bienes está hecha hace 17 años. Quedaba algo de un porcentaje que la Justicia me dijo que tenía que darle y yo siempre cumplí todas mis obligaciones. Quedaba un 10 por ciento, que era un 5 para mí y un 5 para ella. Que también lo iba a cumplir. Eso solo”, aclaró.

Al final, remarcó que fue lo que lo enojó tanto: “No me gustó, me dolió mucho que en un momento tan delicado de lo que está sucediendo con las mujeres poner esto en la bolsa como ‘las mujeres nos tenemos que defender’; me parecía ensuciar una causa tan fuerte con ese tipo de cosas. A mí no me gusta la mancha venenosa. Hay que tener cuidado con la mancha venenosa. Y en la vida real hay millones de casos de hombres que no cumplen con sus obligaciones”.