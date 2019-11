Adrián Suar presentó pruebas de la división de bienes con Araceli (que está internada)

Luego de la polémica por la batalla judicial por el paquete accionario de Pol-Ka, Adrián Suar decidió romper el silencio por primera vez y cruzó a su ex esposa Araceli González con la difusión no sólo de un comunicado sino de los documentos de la separación de bienes.

“Araceli hace un relato errado e incorrecto de lo sucedido a partir del quiebre de nuestra relación. Cumplí con todas y cada una de mis obligaciones. Tengo una conducta responsable y no le debo nada a nadie. Entiendo que no bastan mis afirmaciones para desacreditar sus acusaciones como así tampoco las suyas para descalificarme y difamarme”, sostiene Suar en el comunicado.

Allí adjunto cuatro facsímiles que corresponden diferentes operaciones de la división de bienes entre ellas la aceptación del pagó por el 13% de la venta de las acciones de Pol-Ka en 2008.

“Entre el dinero y los bienes que ya le había entregado, acordé darle – adicionalmente - el 50% del monto que se obtuviera por la venta de mis acciones de Polka Producciones. Y aquí me detengo un momento para aclarar lo siguiente: Araceli me llama “su socio”; ella no es mi socia. Nunca fue ni tampoco es ahora accionista de Polka. Solamente es beneficiaria del 50% de las sumas que se obtengan oportunamente por la venta de esas acciones”, continúa el comunicado.

Antes de la difusión de estos documentos la modelo y actriz fue internada, algo que hizo público en sus redes sociales, debido a un cuadro de fiebre que se complicó. Quien salió a responderle a Suar fue la actual pareja de González, el actor Fabián Mazzei, que no sólo sostuvo que Suar no se presentó en ninguna de las audiencias por la denuncia sino que además lo acusó de usar al hijo de "escudo".

“Le mojaron la oreja de vuelta (a Araceli). Y no es la primera vez. Esto está en un juzgado de familia. Estoy diciendo la verdad, no estoy mintiendo. Ara se presentó y el señor no se presentó (en la audiencia)”, sentenció en diálogo con Intrusos.

“No hay que meter al nene. Él lo mete a Toto porque no tiene otra herramienta. Obvio que Adrián lo quiere al hijo, pero ¿para qué lo mete?”, agregó Mazzei. El actor remarcó además que Suar siempre consideró que él “le había comido el asado” por el inicio de su relación con González hace más de 10 años. "No hay un sólo papel que diga cuánto vale una acción de Pol-Ka. Nunca le dijeron el precio nominal de cada acción", prosiguió Mazzei.

En el comunicado, Suar remarcó que entre los años 2008 y 2015 le abonó a su ex mujer el dinero correspondiente a la venta del 90% de las acciones de la productora. “A la fecha, solo queda pendiente la distribución de las eventuales sumas de dinero que se obtengan en el futuro por la venta del 10% restante (5% para cada una de las partes) cuando la Justicia así lo disponga, por haberlo solicitado ella en el juicio que me ha iniciado”, remarcó.