Adrián Suar y un filoso mensaje a Araceli González tras el duro reclamo: PolKa y la cuota de "Toto"

Giro inesperado. Araceli González sorprendió días atrás al denunciar que nunca pudo concluir la división de bienes con su ex marido, Adrián Suar, pese a que llevan divorciados 15 años. Como suele ocurrir, el director de programación de El Trece se llamó a silencio, aunque le dio rienda libre a su “entorno” para aclarar los tantos. El filoso mensaje a la actriz tras el reclamo económico.

“La división fue de común acuerdo y ante la Justicia. Ambos firmaron. Por eso es rarísimo esto que dice Araceli”, advirtió con sorpresa una fuente cercana al productor en diálogo con el diario Clarín. Además, desde el entorno de Suar detallaron que la firma tuvo lugar en el 2005, sólo un año después de que la pareja anunciara su separación definitiva.

En tanto, dejaron entrever un disparador que, según ellos, explicaría la decisión de Araceli de romper el silencio. El pasado 17 de agosto, Tomás “Toto” Kirzner cumplió los 21 años, motivo por el cual su padre ya no le pasa la cuota alimentara, hasta ahora administrada por Araceli. “Hasta el día que cumplió la mayoría de edad le pasó la cuota alimentaria”, advierten.

“No se sabe ni qué es lo que reclama Araceli. El día que se venda PolKa, si es que alguna vez se vende, a ella le corresponde el cinco por ciento. No quiere decir que ella sea socia de la productora. Otra cosa (otro bien), no hay”, reforzaron.

Sin embargo, la versión de Araceli es otra. “He firmado papeles que me mostraban. Hubo ‘arreglos’ nunca arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto. Pero hasta aquí llegué”, advirtió la actriz.

“Inicié una lucha definitiva, ni más, ni menos, por lo que me corresponde. Siempre he dicho que denunciar protege. Que acobardarse es un error. Y no voy a seguir dando un ejemplo contrario. Si me quedo en casa haciéndome la pelotuda y mostrándoles a todos que la vida es embellecerse, no estaría comunicándoles quién soy en realidad”.

Desde el entorno de Suar advirtieron que no recibieron ninguna notificación legal, pese a la denuncia mediática de Araceli. Sin embargo, la actriz se mostró más decidida que nunca: “Esta que ven aquí es una guerrera dispuesta a salir por su dignidad y, por ende, la de todos”.