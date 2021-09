Adriana Aguirre le dijo "mono" y Anamá Ferreira estalló: "Le hubiera bajado los dientes"

A través de las redes sociales, Anamá Ferreira estalló contra el programa "Está en tus manos", el programa que conduce Edith Hermida por la pantalla de canal Nueve. "No voy a permitir que gente devaluada y racista me maltrate. Lamento mucho abandonar el vivo de tu programa, no es mi estilo soy educada, pero no puedo permitir este ataque racista sobre mi persona, sobre mi color de piel", avisó la ex modelo brasileña ante la sorpresa de sus casi 170 mil seguidores en Twitter.

¿Qué fue lo que pasó? Adriana Aguirre, la otra invitada en el ciclo, se cruzó con Anamá y le dijo "mono" en vivo, lo que provocó que la oriunda de Brasil abandone el estudio. “No estoy furiosa, estoy que no lo puedo creer. Le voy a hacer la denuncia con un abogado por daños y perjuicios y por inmoral. La gente tiene que aprender…”, manifestó más tarde Anamá en diálogo en Por si las moscas, en La once diez/ Radio de la ciudad.

Y sobre el ataque racista que recibió en el programa, describió: “Edith me cae de diez y yo fui con la mejor. Y veo que está Adriana Aguirre ahí, y ya me veía venir que iba a hablar. Y es un programa en vivo. Edith presenta el programa, nos presenta a todos, y en la presentación ya arrancó que ‘mi culo, que mis piernas, que la silicona se me fue a no se dónde’. No puedo dejar a una racista al lado mío”.

Fue cuando la ex modelo contó que iba a utilizar el dinero del premio del programa en caso de ganarlo para visitar el lago de Villa La Angostura, cuando Aguirre la llamó "mono" frente a las cámaras. “A mi me preguntaban qué hacía con la plata si ganaba y yo dije que me iba al lago de Villa La Angostura a tomar algo y ella (Aguirre) me dice naaa yo me voy a poner el ácido hialurónico, y le digo bueno, relax. Y me contestó: ‘callate, mono’”, recordó.

Según reveló Anamá, todos los presentes en el estudio se quedaron "impactados" por la actitud de la ex vedette “Todos nos quedamos impactados. Yo no tengo nada en su contra. Pero sabiendo que estaba al aire, me puse las manos atrás para no matarla, aguanté y aguanté, hasta que se fue al corte. Cuando vino el corte le dije ‘vos sos una maleducada, estás pensando en tu silicona y no sabés ni dónde estás. Le hubiera bajado los dientes’”, sumó.

Si bien aclaró que Aguirre le ofreció pedirle disculpas en vivo, Anamá fue contundente y aclaró le exigirá a la ex vedette que realice un trabajo comunitario para subsanar su proceder discriminatorio. “Me ofreció pedirme disculpas al aire y no se dio cuenta de la gravedad de lo que dijo al aire, la producción me pidió que me quedé ,pero me fui. Edith me pedía que me quede pero no puedo permitir un racista al lado mío”, detalló sobre su decisión de irse del estudio durante la pausa.

Además, señaló que la producción de "Está en tus manos" le ofreció echarla a Aguirre, pero aclaró que prefirió irse ella del programa. "A esta la tengo que cancelar”, finalizó. Este viernes, Anamá explicó que no judicializará la cuestión, pero resaltó que a través de su abogado buscará que la ex vedette colabore con el comedor de Margarita Barrientos. De esta manera, descartó denunciarla ante el Inadi o en la Justicia argentina.

Al final del programa, Aguirre dio su versión de los hechos y destacó que todo se trató de un "malentendido". "Por un malentendido se enojó mucho conmigo. Tiene que entender también ella que hace cinco meses que estoy con un psicólogo, que cada vez se me inflaman más las piernas, que vine a divertirme y que la idea era esa. Yo me disculpo públicamente si se ofendió, pero mi intención era a de pasarla bien", cerró.