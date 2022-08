Adriana se cansó de su joven novio y lo ninguneó: "No quiero que me relacionen con Paco quién sea"

Por primera vez en muchos años, Adriana Aguirre volvió a ser tendencia en las redes sociales a causa de un rumor que recorrió con fuerza todos los medios de comunicación. "Se llama Francisco pero le dicen Paco, pero yo le digo Paquito o Paquirri. Él a mi me dice Adri o Adru. A veces se pone loco y me dice ´Adrianaaaaaa´. Es jovencito, es mucho más chico que yo....tiene 25 años ¡Si lo hacemos, vamos a hacerlo bien!", lanzó a la ex vedette para sorpresa de muchos.

Adriana estuvo como invitada en el programa que conducen Pía Slapka y Tomás Dente y admitió estar en una relación sentimental con un trapero al que le dicen "Paco", razón por la cual no tardaron en vincularla con Amoroso. "Está fantástico, yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel ni un músculo, tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, jamás salí con un chico tan joven", destacó la también actriz y ex modelo.

Según le había contado a BigBang en junio de este año, el 7 de mayo recibió el alta y ahí filmó un video de trap con Paco Amoroso y Ca7riel. "Dos divinos, se llama Paga Dios, en donde soy la protagonista femenina del video y de ahí los chinos me llamaron por la actuación. Si bien no tiene letra, la actuación de sugar mami está muy clara", le contaba a este medio la vedette.

Con esta noticia, pícara, Slapka quiso saber cuál era la diferencia de estar con un chico menor y uno de su edad. “Enorme, la diferencia es muy grande, es una cuestión de elevación. A una determinada edad hay más elevación, y a otra

menos”, contestó Aguirre. Mientras que Tomás Dente, el otro conductor del ciclo, simplemente se dignó a celebrar el amor sin barreras que promueve la ex modelo. "Soy una adolescente total", sostuvo Adriana.

Si bien no confirmó con nombre y apellido al joven con el que estaría comenzando un romance, fue tal la repercusión de los dichos de la ex vedette que Paco Amoroso rompió el silencio y subió a sus historias una nota de voz de Adriana, en la que le hacía mención a la repercusión que habían tenido sus declaraciones. “Todo el mundo está hablando de un romance entre vos y yo. Me preguntan, me preguntan y me preguntan. ¿Lo debo negar?”, le preguntó Adriana.

El músico tomó el audio de voz de Adriana y lo transformó en una canción. Vuelve el rap”, escribió Paco, mientras se dejaba llevar por el ritmo. Sin embargo, ahora Adriana parece haberse arrepentido de la gran repercusión que tuvieron sus dichos y pidió que no se la relacione más con el joven músico. “Me quiero alejar de la opinión prejuiciosa de cierta gente”, había expresado en diálogo con TN tras los comentarios que recibió de los fanáticos del cantante de 25 años.

De acuerdo a la rubia, buscan "generar una brecha entre dos personas que están viviendo algo bueno, porque no vale la pena”. Adriana aseguró que tuvo “trastornos” luego del impacto que generó la noticia de su romance. “No hablo más del tema porque me ha generado algún que otro trastorno afectivo. Yo se que el tema genera mucho interés, pero le doy un corte en estos momentos porque mi vida privada es lo más importante”, le dijo a Clarín.

Y sentenció: “No quiero hablar más del tema, para mi tiene que tener un corte en estos momentos. Ha tomado una magnitud que no corresponde, una magnitud ni por mi imaginada. No quiero hablar más del tema ni que me relacionen con Paco Amoroso o Paco quien sea. Ya está”.