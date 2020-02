Aerolíneas hot: del soborno a una azafata de Andrea Rincón al juguete sexual favorito de Ale Maglietti

Andrea Rincón volvió a ser protagonista de una anécdota que levantó la temperatura de todos los presentes y generó, además, risas. La modelo reveló en el programa Divina Comida que sobornó a una azafata para que la dejara tener relaciones sexuales en el baño de un avión.

Invitada en el ciclo de Telefe que tuvo como anfitriona a Nicole Neumann -y que contó también con la participación de Iliana Calabró, el Turco Naim Sibara y Robertito Funes Ugarte- Rincón no dudó en realizar una contundente confesión hot que ninguno en la mesa pudo superar.

Sin pestañear y con la sonrisa que la caracteriza, lanzó: “Tuve sexo en el baño de un avión”. Pero esa es solo la esencia de la anécdota ya que la historia tenía otra arista: el método que utilizó la infartante morocha para lograr escabullirse en el baño junto a su pareja. “Sobornamos a la azafata para que nos deje entrar a los dos al baño”, detalló.

Y agregó, entre risas: “Eso fue en un transporte público, pero no fue en el único en el que tuve sexo, sino que en un micro también. Íbamos tapaditos con la frazadita, se pasó a mi asiento y… ¡no lo voy a contar!”. Cuando concluyó ambas historias, Nicole no dudó en señalarle que no era “tan vergonzosa” como había dicho, a lo que Rincón sentenció: “Con mi pareja no soy vergonzosa”.

Pero Rincón no fue la única en contar una historia “sexual” que tiene como escenario un avión. La otra, aunque en otro programa, fue Alejandra Maglietti, quien se separó en abril de 2019 de Jonás Gutiérrez después de cinco años de relación. Invitada a Cortá por Lozano, la panelista de Bendita remarcó que es “de hacer cosas conmigo misma” y que tiene “armas” con las cuales “pasar la soledad”.

En ese sentido, contó: “(los juguetes sexuales) los tengo en mi mesita de luz. Es que vivo sola, no tengo que esconderle nada a nadie. Cada tanto (lo uso), sí. Tengo mi preferido. Hay cosas nuevas todo el tiempo, entonces escucho a alguna sexóloga que da tips, o miro en las redes sociales y adquiero lo nuevo que salió. Me gusta comprar y tener lo último de lo último”

A partir de ahí, suelta y dispuesta a contar detalles de sus diversas experiencias, Maglietti reveló una insólita anécdota que le ocurrió en pleno aeropuerto internacional de Ezeiza: “He llevado de viaje (mi juguete sexual), sí. Me lo han encontrado también en la valija, en la aduana. Me estaba yendo a ver a mi ex novio, que vivía afuera en ese momento”, dijo.

Y siguió: “Me llevé (mi juguete sexual) en mi equipaje de mano para que no se pierda, porque corre riesgo. Es que tengo uno hace años que amo. Lo tenía en mi valijita, lo pasé (por la cinta), pero me abrieron la valija a pesar de que traté de que no saltara y lo vieron igual”.

Finalmente, ante la mirada de asombro de las oficiales que encontraron su juguete, la panelista sentenció: “Cuando me iba, una mujer de la policía aeroportuaria le dijo a la otra ‘¿viste lo que tenía?’. Y yo la miré y le dije ‘¡Sí, y qué!’. Y seguí caminando”.