"¡Aflojá! No quiere": las pruebas contra Juani Martino y su estrategia tras la denuncia por violación

El jueves se radicó la denuncia por abuso sexual con acceso carnal contra el ex participante de El Hotel de los Famosos 2, Juani Martino. La hizo el abogado, Ramón Carrillo, en representación de la víctima, Flor Moyano que lo acusó de seis hechos en específicos que tienen que ver con "reiterados acosos sexuales, abusos, manipulación y dos violaciones".

Desde hacía dos meses, se hablaba sobre distintos hechos vinculados al motivo de la expulsión del jugador del reality pero ni Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis revelaron el por qué de la decisión, ni tampoco se habló sobre la grave denuncia penal en su contra que se hizo efectiva ante la Justicia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El hecho ocurrió en el propio set de grabación del reality y ahora comenzaron a hablar algunos testigos de ambas partes. Martino y familia ya presentaron su estrategia de defensa y se expone también el escandaloso accionar de la producción.

El actor fue abordado por Intrusos y dijo sobre la acusación de violar a una compañera de trabajo: “Mirenlo. Cosas del reality no puedo decir porque todavía está al aire, pero véanlo y después charlamos si quieren. Con esta situación yo estoy bien. No me contacté con abogados, ¿para qué?”. Luego, el movilero preguntó: “¿Hubo consentimiento?”. “Yo estaba en una relación con ella. Obviamente, no hubo ninguna relación con ella de otra índole. Lo mejor sería que le pregunten a ella. Hasta el último día que yo estuve estaba todo bien”, respondió.

Por su parte, su hermana, Majo Martino salió a hablar sobre su hermano y lo defendió: “Es de terror todo esto. No lo echaron a mi hermano, él renunció al Hotel y eso lo van a ver después cuando salga al aire”. Y concluyó: "Están diciendo cada boludez y se arma una bola tremenda. Que se informen antes. Yo no puedo dar detalles, pero no lo echaron. Se fue y hay una gran diferencia. Está todo grabado y lo verán al aire que es así".

Como adelantó BigBang, la modelo denunció también que sus compañeros sabían de los reiterados abusos que cometió Martino. Es más, hay una charla específica en la que Moyano le dice a Rocío Marengo: “Me tocó el culo”. Sin embargo, todo escaló a medida que siguió el reality y empezaron a tener una relación más cercana en la que ella trató de dejar en claro reiteradas veces que "no quería tener relaciones sexuales". Es más, era un tema recurrente en la mansión hablar sobre la “complicada” relación de estos dos participantes.

Por otro lado, de parte de la producción del programa, nada pasó aún. Si bien decidieron expulsarlo a Martino al “enterarse” después de que la participante avisara a una de las productoras, identificada como Floppy, Moyano denunció que ella “se sentía sola”. En su escrito dejó expuesto lo grave de los hechos exponiendo en específico, uno de ellos: la violación que ocurrió en noviembre del año pasado en plena grabación del reality.

“Se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. (...) Yo solo deseaba que termine y que se vaya, no tenía forma de salir. Cuando me abusaba solo esperaba que alguien se de cuenta de lo que estaba pasando. Hasta que a los minutos entró Nicolás, productor de la noche y tiró una caja de preservativos”, dice el documento.

Esta idea la justificó Pampito que supo detectar durante el programa lo que pasó: "Las grabaciones detectaron dos cosas… Uno, que un grupo de chicas, que veían estas supuestas insistencias de Juan a Flor para tener sexo, decían: ‘Aflojá un poco, no quiere’. Por otro lado, otro grupo de participantes que le decían a ella: ‘Dale, son novios, no pasa nada’. Entonces, todos van a ser llamados a declarar".

Sin embargo, el panelista de Intrusos también afirmó que Martino dijo ante esta situación: “Se va a autodenunciar, ya estuvo hablando con abogados, ya pidió los videos a toda la producción... La idea es denunciarse a sí mismo para ser investigado y quede limpia su imagen”. Por su parte, Ángel de Brito también fundamentó esta idea de negar lo ocurrido ante la Justicia: "Hablamos el 1° de diciembre cuando me entero su expulsión. Le digo: 'Pasó esto, te expulsaron por tal motivo'. Y me dice: 'No, nada que ver. Acá no hay nada de eso. Ya lo van a ver'. Tengo todo acá en el teléfono". El conductor sumó: "Dice 'ni acoso, ni nada. No hay nada de todo eso'. Y yo le digo 'mirá que es un hecho grave lo que se va a denunciar'. Y me dijo 'yo quiero ver qué pasan, lo que ponen'. Palabras más, palabras menos. En ese momento no tenía un abogado, ahora sí tiene".