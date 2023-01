¡Agarrá la pala, Charlotte! Se bajó del "Hotel" porque le tocó limpiar: su prontuario de renuncias

Luego de haber ingresado a El Hotel de los Famosos 2 bajo el mandato de "defender el título" de su hermano Alex, Charlotte Caniggia se fue del programa en su segunda emisión. "¿Por qué te querés ir?", le preguntó su compañera Rocío Marengo, en las imágenes que se vieron en el último capítulo. "Ah, no. Es muy duro esto, boluda. Mirá, tengo frío, no como. No es para mí", confesó Charlotte, a quien le tocó el rol de la limpieza y no el de huésped, como ella hubiera preferido. Lo cierto es que la joven ya rompió el aislamiento hace varias semanas y hasta se habría ido del país.

En la charla que salió al aire, Caniggia ya dejó en claro que quiere irse. "Bueno, tranqui. Ponete un buzo. Mirame a mí", insistió Marengo para estimularla. "Sí, pero ustedes están re bien", comparó Charlotte. Luego, frente a las cámaras aclaró que hay muchas cosas que no le gustan y que podría "hacer una lista así gigante" al respecto.

"Es un montón, boluda", precisó la hermana de Alex, lo que motivó que Rocío le respondiera que ella también estaba sorprendida, pero que debe tener paciencia porque algún amigo de ella puede ganar la prueba e invitarla a compartir la suite, algo que la hija de Mariana Nannis no quiere hacer con nadie. "Tengo ganas de irme, no pensé que era tan duro. Creo que no es lo mío esto", aceptó. "Me gusta limpiar, pero tampoco limpio ochenta casas", agregó.

La amenaza a bajar los brazos a los pocos días de empezar el reality pasó a la realidad y se verá en pocos días en la pantalla. La hermana de Alex ya fue vista en Miami y en Punta del Este. También apareció e un vivo de Instagram de Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara. En tanto, esa partida se sumó a otro montón de papelones que la pequeña Caniggia protagonizó en sus años de Bailando por un Sueño y otros hits televisivos de los que fue parte.

El prontuario de Charlotte

Si bien sería imposible abarcar en un sólo artículo todas las veces que Charlotte se fue al pasto en vivo en un programa de televisión, algunas de las mejores sí se pueden repasar. En junio de 2021, la rubia acumuló tres distintas desubicaciones en el marco de su participación en el programa que La Academía que conducía Marcelo Tinelli.

Allí, por ejemplo, en una gala le tocó interpretar la canción You know I´m no good que popularizó Amy Winehouse, y su desempeño trajo muchas críticas y un cruce con Carolina "Pampita" Ardohain, quien la cuestionó por decir en las redes que "todo el jurado era una mierda".

Lejos de retroceder, Caniggia aseguró que esa posición era compartida por un 98 por ciento de sus seguidores "que opinó lo mismo, todo el mundo lo dijo". Luego de eso ya no hubo vuelta atrás, y Pampita la atacó con todo: "Bailás horrible, espantoso. Estás en tu peor temporada de todas, no estás ensayando nada. No me gustó nada, me pareció una coreo espantosa para presentar en un show como éste".

La respuesta que vino después fue histórica, porque se dio en un móvil donde Charlotte explicó que la interna con Carolina venía de cuando participó en su programa y la cruzó con la panelista Yanina Latorre sin su consentimiento. "Me chupa un huevo Pampita, lo que opine", dijo y la ninguneó.

A la semana siguiente, fiel a su estilo, la polémica Caniggia -al igual que ahora- amenazó con bajarse del programa. "Nadie me valora, siento eso. ¿Para qué estoy acá si no me valoran? Yo me re esfuerzo, pero bueno. Me duelen un poco algunas cuestiones. No quiero venir a un trabajo en el que todo el mundo me tire mierda", contestó a un movilero de Canal 13.

Y como cuando avisa no traiciona, la situación subió dos niveles más cuando le tocó abandonar el programa, tras un duelo en el cual el jurado Ángel de Brito la elogió, pero a su vez le lanzó un dardo envenenado en referencia que había hecho un tema que ya había hecho en la edición del Cantando por un Sueño.

"Pero el estilo fue otro, amigo. Vení acá vos y hacelo vos a ver cómo te sale, la concha de tu madre", le contestó la hija de Nannis, ya con un pie y medio afuera del reality.

Ahora el Trece vuelve a darle una oportunidad. Sabe que, aunque difícil de controlar, su presencia es una garantía de polémicas y escándalos. Van dos días de El Hotel de los Famosos 2, y ella ya empezó.