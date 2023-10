"Agresiva y discriminadora": revelaron si Belén Francese le hará juicio a Andrea Rincón

La última emisión del ya famoso “Punto de Encuentro” de PH (conducido por Andy Kusnetzoff) se convirtió en un total desencuentro entre Andrea Rincón y Belén Francese. Es que tras la pregunta sobre quiénes habían tenido una fiesta inolvidable, el baúl de los recuerdos fiesteros de los años 2000 de Rincón y Francese se abrió dejando al desnudo recuerdos poco gratos para la primera y confusos, bastante confusos, para la segunda.

Belén estaba triste porque se acababa de separar de su novio y Andrea quiso consolarla… O al menos eso pensaba Francese que terminó revelando frente a todo un país que “le había tirado onda”. La anécdota movió tanto el avispero que Rincón se ofuscó y contestó: “Sabés que no fue así, había más gente. ¿Lo estás inventando para mañana salir en los medios? Lo que vos estás haciendo no se hace. Yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas porque yo te estoy diciendo que no fue así. Vos no me gustás, nunca me gustaste”.

Pero no quedó ahí, Francese hizo una alusión a los problemas de consumo de la morocha que terminó de quebrarla en dos. Mientras el set de grabación de PH se prendía fuego, Rincón pidió tregua: “La verdad, Andy, me quedé mal, no puedo seguir si no lo aclaro”. Y siguió enojadísima: “Yo en esa época estaba mal, estaba en consumo como todo el mundo sabe, y yo jamás te quise levantar. Además me parecés horrenda, nunca me gustaste, y me parece de cuarta que cuentes toda esta anécdota”.

El conflicto no salió televisado por completo porque “no es el espíritu del programa”, según Kusnetzoff que trató en todo momento de poner paños fríos a la situación… pero las cartas ya estaban tiradas. Aunque las dos súper estrellas se pidieron disculpas y la grabación siguió, durante la semana se supo que el conflicto había escalado.

Por su parte, la periodista Mariana Brey confirmó que ninguna de las dos partes presentará cargos a la otra, aunque estas intenciones sí existieron por parte de Francese. Lo que nadie se esperaba es que hablara otra de las personas que estuvo presente en aquella icónica fiesta en la casa de la señora Moria Casán. “Claramente lo que a Andrea la ofende es que Belén diga que ella la quiso levantar ¿pero por qué eso la ofende tanto?”, se preguntó Paula Varela.

“Es que no está claro qué es. Para mí Rincón tiene, desde mi interpretación, un tema con su pasado. Con lo que fue. Con lo que no quiere ser. Es una pena, podés ofenderte, claramente, frente a algo que alguien dice porque no te cae bien, pero el tema es cómo reaccionás frente a eso. Porque lo que hace que esto sea un mundo, al re exagerado, es su reacción”, advirtió Brey. Por otro lado, ante los rumores de que Francese le haría un juicio a Rincón, Brey contó que Belén recibió el llamado de su abogado de confianza, quien le manifestó que quedó atento a las declaraciones agresivas y discriminatorias de Andrea. Sin embargo, la escritora negó llevar esto a la Justicia.

Testigo inesperado: Martín Witty, el bailarín

En diálogo con LAM, Martín Witty aseguró que él había sido testigo ocular del hecho y que hasta fue partícipe de un casi-mini-trio. Contó: “En la fiesta estaba Andrea Rincón y otros personajes. Y en un momento la fiesta pasó a otra tonalidad, digamos. Había habitaciones, yo estaba en una con Belén”. El bailarín confesó que tenía una relación sexoafectiva con Francese que estaba angustiada en ese momento.

Witty siguió con su relato: “En eso golpean la puerta varias veces y bueno, era Andrea... De esto me entero unos minutos después, porque ellas hablaron en un pasillo de la habitación, donde estuvieron a los besos, abrazos, risas, un poco de llanto... Y después se acercaron a la cama”, reveló sin mucha parsimonia.

Ante la repregunta desesperada de Ángel de Brito y su séquito de angelitas, el bailarín aclaró: “Entre ellas hubo besos. Se besaron y jugaron con eso. No sabría decir si fueron besos sexuales, como dicen ustedes”. ¿Pero cómo terminó todo esto? Siéntese querido lector, Witty contó que con la situación le estaba viendo la cara a Dios y recordó: “Me encantó, me encantó. Dije: ‘Gracias Dios por tanto’. No se podía pedir más para esa noche, son dos diosas”.

Pero al final todo se estropeó y la situación sexual se desmoronó hasta caer a lo más bajo: “Belén en un momento se pone celosa y se desconoce con Andrea. En un momento yo no sabía para dónde ir, porque estaba en el medio de algo groso”, y agregó con pedantería machista: “Hubo intercambios de todo tipo. Fue hermoso. Imaginate que entre dos personas se pueden dar amor, entre tres personas es más amor todavía”.

Qué dijo Andy Kusnetzoff que quedó en medio del bardo

Tras el escándalo, el conductor de PH no tuvo reparo en contar cómo vivió la situación: “Me gustan las discusiones. Y, si se arma una tensión, me gusta. Pero cuando alguien ya se siente incómodo o se pone mal, no. Así que hablamos”.

Al parecer paró la grabación y aseguró que no se verá toda la discusión en vivo porque el material se editará. Y agregó: “Fue en ese momento que se cortó y, después, siguió como si nada. Y me gustó que después se pudieran pedir disculpas y que terminaran bien. Porque yo no quería que, siendo cinco mujeres, quede lo de la pelea. No era para nada la intención”.

En cuanto al clima que se vivió posteriormente por la pantalla de Telefe, Andy contó que nunca antes había habido una situación similar: “Nunca hubo que decir paremos, que tenemos que arreglar esto y seguimos. La verdad que no. Pero a veces pasa. Y tampoco estaba orquestado, porque hubiera sido imposible. Surgió a raíz de una pregunta divertida que tenía que ver con los que tuvieron alguna fiesta inolvidable. Fue ingenua, así que no lo esperaba”.