Agua de tanga poderosa: millonaria disputa por la fortuna de Costantini tras su repentina boda

Es una de las fortunas más grandes de la Argentina y en la última semana se vio envuelta en una polémica. Si te decimos “agua de tanga” seguramente ya sabés a lo que nos referimos. Es que en las últimas horas comenzó a surgir, con fuerza, el rumor de que el empresario Eduardo Costantini no habría firmado ningún acuerdo prenupcial con su actual esposa, la modelo Elina Fernández Fantacci.

Recapitulemos. El dueño de Nordelta y el Malva, entre otros proyectos, conoció a su actual esposa, 43 años menor que él, hace menos de un año en el restaurant del museo. Por como se dio la relación entre ambos en el entorno del empresario comenzaron a sospechar de la existencia de un “embrujo” por parte de la modelo para enamorarlo.

Pero mientras ambos se encuentran de luna de miel, los hijos de Costantini empiezan a indagar sobre si su padre tomó o no algún tipo de medida para preservar el patrimonio ante una separación. Y entre esas dudas estaría el mencionado rumor. El empresario tiene un patrimonio de USD 1.200 millones.

De acuerdo a la normativa argentina, salvo un pequeño porcentaje, la herencia debe administrarse para los herederos naturales. Pero por más que tenga varios hijos, Costantini tiene 7 frutos de sus dos matrimonios anteriores, el 50% de sus bienes en caso de fallecer le pertenecen a su actual esposa. En una separación, llegado el caso, y de confirmarse que no hubo un acuerdo firmado previamente, el monto sería millonario

Mientras tanto la polémica sobre si hubo o no “agua de tanga” en el medio del romance parece no tener fin. Ahora ya se conocería el monto que habría destinado la mujer para que le realicen dicho embrujo y no es poca cantidad; sino todo lo contrario.

De acuerdo a varios especialistas en la materia consultados por BigBang coincidieron en que ese “gualicho” tiene un precio de USD 3.000. Ese precio, que le fue confirmado a este medio por varias personas del ambiente de las artes negras, es el estándar que se cobra para lograr que una persona se enamore mediante ese embrujo.

Tal y como contó BigBang el mecanismo involucra que la persona que quiere que tal se enamore de ella tiene que usar una tanga, preferentemente de color rosa para que mejore la potencia del embrujo, durante 24 horas y, para buscar mayor efectividad, se recomienda que sea durante una noche de luna llena.

Luego se toma esa prenda femenina y se arma un preparado al dejarla reposar en agua. Para que funcione, según explicaron, tiene que ser hecho por alguien que conozca de magia negra de lo contrario no tendría efecto alguno. Una vez con el líquido en su poder la persona deberá mezclarlo con algo que beba a quien se busca enamorar. Dos de las formas más comunes son ponerlo en una limonada o en el agua del mate.

“Entre los que frecuentan la televisión es muy común. La gente se contacta con alguien del equipo de esa persona, le cuentan de que quieren volver con el marido, o reconquistar a alguien. Ahí directamente le dicen: mandándome USD 3.000 y un calzoncillo tuyo en una moto”, le dijo a BigBang una fuente conocedora de la operatoria.