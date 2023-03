¡Aguante la ficción! Argentina,1985 quiere traer la tercera en los Oscars 2023

Este domingo 12 de marzo se celebran los Premios Oscar edición 95 y la ansiedad abunda porque nuestro país está nominado por tercera vez en la misma categoría: “Argentina, 1985”, el film que dirigió Santiago Mitre y tiene de protagonistas a Ricardo Darín y a Peter Lanzani, la cual quedó entre las elegidas como Mejor Película Internacional.

El largometraje está basado en hechos reales sobre cómo fue el Juicio a las Juntas Militares, y competirá contra “Sin novedad en el frente” de Alemania, “Close” de Bélgica, “The quiet girl” de Irlanda y “EO” de Polonia. Pero, con ya varias nominaciones y varias victorias, al menos 13 premios de gran calibre, la nacional tiene todas las de ganar la tercera -como ya hizo la selección argentina a finales de 2022-.

Hace poco, el pueblo argentino vio a Darín hablando en castellano en los Golden Globes festejando haber ganado en enero el premio a Mejor Película de Lengua no inglesa: “Para toda la gente de la Argentina, después del campeonato del mundo, esto (el premio) es una gran alegría”. La sensación victoriosa es gigante. Al menos, así ya se mostró también Lanzani con una foto en la que mordía su camiseta de fútbol nacional con las tres estrellas en clara señal de expectativa y ganas. Una imagen que recuerda al "elijo creer" por las coincidencias con el mundial.

Por el momento solo se había confirmado la asistencia de Mitre y su pareja, Dolores Fonzi, como Lanzani, Axel Kuschevatzky (productor), Santiago Fumagalli (sonido) y Javier Braier (director de casting) que arribaron en las últimas horas a Los Ángeles para estar en la premiación. De Darín ni noticias horas de la tarde del viernes se definió que estará presente.

No había querido ir "por cábala" (ya que no lo hizo con "El secreto de sus ojos"), pero cambió de decisión. "Si se llega a dar, por esas cosas de la vida, hipotéticamente, anulo mufa, sería la frutilla de la torta. Pero sí, voy para allá, no serían muchos días porque yo estoy trabajando en otras cosas, pero es el tramo final", declaró ante el Canal de la Ciudad.

Hace un mes, el protagonista que ya ganó un premio de los Oscars por "El secreto de sus ojos" habló en Radio con Vos: “Nosotros acompañamos a la película a muchos lugares a donde no conocían nada de la historia, no dominaban el tema y yo creo que lo que se valora mucho es el guion, la dirección y las actuaciones. Después, por supuesto, sí tiene un gran valor la reivindicación de lo que significó ese extraordinario juicio, único en nuestro continente, y creo que eso también empuja, pero la película fue considerada en términos generales, como película”.

De turistas, en la tarde del jueves se pudo ver en Hollywood a Mitre y Lanzani se encontraron con un cartel promocional de la película. Estaban vestidos con las camisetas de la albiceleste y, el director hizo un guiño: hizo el número tres con los dedos. Por la noche, compartieron una cena en Musso & Frank Grill con varias personas además de parte del equipo de la película.

El 24 de enero, y luego de siete años de ausencia, se confirmó que el cine nacional volvería a ser parte de la ceremonia de la Academia de Hollywood. La historia oficial en 1985 y El secreto de sus ojos en 2011, fueron las anteriores nominaciones y películas por las que la Argentina ganó un Oscar. Ahora, esperamos la tercera estatuilla.

La gala de los Premios Oscar 2023 se celebrará este domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y se podrán ver en TNT, TNT Series y HBO Max. Por tercera vez, Jimmy Kimmel será el presentador.

Desde Estados Unidos, Kuschevatzky que estará también en la previa, en la alfombra roja, habló con Teleshow y expresó: “No voy a decir ese cliché, esa frase hecha de lo importante es competir. El sueño de todo el mundo no es competir; el sueño de todo el mundo es ganar”.

Argentina,1985 recibió el apoyo del campeón del mundo, Lionel Messi, y los actores Pedro Pascal y Salma Hayek. El actor chileno que protagoniza The Mandalorian y The Last of Us, compartió una conferencia con al director del filme: “Las Madres salieron a las calles a gritar en nombre de sus hijos desaparecidos bajo un sangriento régimen militar. Ningún otro país del mundo en ese momento se enfrentó a sus líderes genocidas para denunciar sus crímenes en busca de justicia. Argentina, 1985 está nominada este año en los Oscar a Mejor film extranjero”.

Por su parte, Hayek subió una foto de Darín y expresó: "Los premios Oscar son el domingo y quiero desearle buena suerte a la increible pelicula Argentina, 1985, que es la unica pelicula Latino Americana nominada este año a Mejor Largometraje Internacional. ¡Felicitaciones a mis amigos Victoria Alonso y Ricardo Darin y a todo el equipo!".