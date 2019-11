Aguer contra el mundo: los horribles dichos del obispo y las respuestas de Tinelli, De Brito y Novaresio

El arzobispo emérito de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, escribió en el portal Infocatólica una involuntariamente desopilante columna titulada "La naturalización de lo antinatural", donde, además de cuestionar la ideología de género y la homosexualidad como perversiones, la emprende puntualmente, aunque sin mencionarlos, contra Marcelo Tinelli y Ángel De Brito. Aquí se reproducen algunos párrafos de su columna.

"El miembro viril no ha sido hecho para introducirse en el ano de otro varón, y para ser succionado por este; si tal cosa ocurre se frustra su finalidad, pues el semen, poblado de millones de semillas de vida, tiene por destino la vagina de la mujer."

Por ejemplo, se exponen a la curiosidad pública, con lujo de detalles y actualización permanente, los amoríos fugaces de gente de la farándula. Basta desplegar la Sección Espectáculos de algunos diarios, o conectarse con el demonio de la mañana que anda suelto en un canal de televisión"."Otro de los principales responsables: el showman con probables posibilidades políticas, que también exhibe en el espectáculo la vida privada de sus bailarines, y promueve entre ellos superficiales emparejamientos; que semejante engendro tenga buen «rating» mide hasta qué nivel hemos caído. No voy a acudir, para explicar este amplio fenómeno, a una teoría de la conspiración, pero -insisto- tales hechos revelan la dimensión de la decadencia cultural en la que se ha precipitado nuestra sociedad. Si argumentamos que también ocurre en otros lugares, podríamos aplicarnos el refrán: «mal de muchos, consuelo de tontos».

"La propaganda gay es apabullante y va trastornando el cerebro de multitudes, de jóvenes especialmente, que suelen razonar así: «yo no lo hago, personalmente no me gusta, pero cada uno es libre de vivir como le parece; si les gusta, para ellos es bueno".

La respuesta de algunos aludidos no se hizo esperar. "¿De los curas pedófilos no dijo nada?", se preguntó Tinelli, que durante todo el día estuvo posteando mensajes de solidaridad de otros famosos, como Luis Novaresio, Fabián Doman o Luciana Salazar. Angel De Brito, el otro atacado, fue aun más allá: propuso directamente visitar a Monseñor Aguer con "una nueva marcha del orgullo",.