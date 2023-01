"Ahí empezó el problema": el papá de Camila habló del vínculo entre De Paul y la China Suárez

Las cosas entre Rodrigo de Paul y la familia Homs no quedaron bien tras la separación de los padres de Francesca y Bautista. Y es que, según el relato y las denuncias del campeón del mundo, Camila, su ex mujer, y Horacio, el papá de la modelo y su ex suegro, lo "amenazaron" y le prohibieron ver a sus hijos. "Che, ahí me dijo Camila recién que fue a la abogada y la tuya la amenazó que iba a sacar la causa mía a la vista. Me tenés podrido ya, hijo de puta", fue una de las advertencias que el hombre vinculado al ex secretario general de la UOCRA La Plata Juan Pablo "Pata" Medina le mandó por audio al ex jugador de Racing.

Si bien el tiempo pasó y las partes llegaron a un acuerdo (Camila viajará a Europa en las próximas semanas para que De Paul pueda reencontrarse con sus hijos), Horacio Homs aprovechó esta suerte de impasse para volver a hablar sobre la polémica separación de su hija y el mediocampista. "Si se filtraron (los chats) fue por una parte que no fue la mía. Yo estoy tranquilo porque dicen que tengo denuncias por amenazas, pero si escuchaste el audio no hay amenazas. Lo único que dije es 'ya lo vas a conocer a Horacio Homs', pero por lo que puedo llegar a hablar (de De Paul) y de las cosas que sé (sobre él)", se justificó el padre de la modelo.​

Vale aclarar que en el audio que Don Homs le envió a De Paul, éste le advierte: "Voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros que me robabas a mí. Eso voy a hablar yo, sorete mal parido". Y cierra con algunos insultos: "Ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs. Pedazo de bobo, vos sos un logi, figuretti, bobo". ​​Sobre estos dichos, Horacio explicó: "Yo estaba muy ofuscado en ese momento con cosas que venían sucediendo con Camila. Y me decía que si no pasaba tal cosa, iban a hablar de tal cosa en una causa mía que ya quedamos absueltos. Nada, ya pasó".

El empresario dialogó con el ciclo Socios del Espectáculo y evitó dar detalles al ser consultado sobre sus afirmaciones contra el futbolista, donde resaltaba que el ex Racing le "robó" a su familia. "Los caballeros no tenemos memoria, es un audio que le envié a él. Sabe de lo que estoy hablando y realmente no quiero hablar más", destacó.

En otro tramo de la nota, el papá de Camila habló directamente de los diversos chats que se filtraron y en los que quedó expuesta su hija. Si bien evitó seguir polemizando y, en algún punto, hasta se mostró conciliador con De Paul, remarcó que el único que quedó mal parado fue el volante del Atlético Madrid. "No entiendo cómo pudo sacar ese audio perjudicándose él nomás. Sí estuve un poco dolido porque dije barbaridades que no debí decírselas", dijo.

Y sumó: "Pero bueno, son calenturas del momento. No lo defiendo a Rodrigo, pero hay que entenderlo a él. Tiene 3 millones de quilombos este chico también. Está desacertado en varias cosas. Hay que entenderlo, no debe estar pasando por su mejor momento creo yo. Cuando era chiquito a lo mejor teníamos un vínculo como de cualquier padre de novia con él. Lo conozco desde los 15 o 16 años. Fue al cumple de Camila de 15".

En ese sentido, Horacio también recordó una etapa con el campeón del mundo que le trajo malos recuerdos en lo personal: "Después (Rodrigo) se fue a jugar a Europa y lamentablemente como padre me sentí un poco dolido porque me llevaron a la nena. Camila tenía 18 años, muy chiquita. Pero lo acepté porque era su felicidad en ese momento".

Al momento de hablar de cómo se enteró de la separación, se refirió a un rumor que surgió hace un tiempo y en el que vinculaban al ex Racing con Eugenia La China Suárez. "Me enteré una mañana por una amiga mía. Me dice '¿sabés algo de que Rodrigo está con La China? Yo después hablo con Rodrigo y me dijo; 'Gordo, te juro que no estuve con La China'. Nada ahí empezó el problema", rememoró.

Por último, reconoció que cuando De Paul comenzó a salir con Tini Stoessel y se empezó a mostrar públicamente, él dejó de tener un vínculo fluido ."Desde ahí prácticamente no hablé más. Cada uno tuvo sus historias y no puedo decir absolutamente nada. Cada uno es dueño de enamorarse de quien le parece. Simplemente fueron las formas (las que no le gustaron) de lo que fue sucediendo después. Pero uno puede enamorarse de cualquier persona", cerró.

Cuando las sospechas del romance de Tini y Rodrigo se hicieron cada vez más fuertes, se habían dado a conocer más detalles del inicio de un supuesto romance con la ex de Vicuña. Supuestamente, la relación entre ambos se dio justo después de que estallará el divorcio con el actor chileno y antes del affaire con Mauro Icardi. E

En ese punto, la panelista Luli Fernández aseguraba: “Tini estaba comenzando una relación con alguien y la China también. Cuando Tini se entera por su grupo cercano, pone un grito en el cielo porque estaba a punto de blanquear la relación”. Y seguía sobre el juego a dos puntas de De Paul: “Lo deja porque se entera de que Eugenia estaba metida en esta historia, y él estuvo con ella en un hotel. Entre las dos, en realidad, él quería seguir con Tini”.

Fue entonces que Fernández sintetizó: “Rodrigo de Paul hablaba con Tini y La China al mismo tiempo. Hay una foto de Eugenia en el estadio Wanda Metropolitano, por eso nadie va a desmentir esto. La China esa vez no subió nada ni fue al palco, porque ahí estaba Camila Homs. Esto es más o menos en septiembre, octubre”.

En aquella fecha, es decir octubre de 2021, Tini también había estado presente en el palco VIP del estadio del Atlético de Madrid junto a dos amigas, una de ellas era Carla Pereyra. Por entonces, nadie hablaba de una ruptura con Camila, quien también estaba en ese lugar.