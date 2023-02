"¿Ahora de que vas a trabajar?": la reacción de la mamá de Duki la primera vez que lo vio tatuado

A lo largo de toda su carrera artística, al menos desde hace cinco años, Duki se convirtió en el trapero más querido y seguido de Argentina. No solo por su talento, sino también por su gracia y su humildad. Esta semana, el joven reveló cómo fueron sus inicios y cómo reaccionó su mamá al ver sus primeros tatuajes: “No se lo tomó muy bien”.

Resulta que el cantante argentino está de gira por España, motivo que lo llevó a pasar por el programa El Hormiguero, donde se sentó a corazón abierto y contó todo sobre los tatuajes que lleva en la piel. La importancia que tienen para él, y el motivo por el cual Sandra, su mamá se enojó tanto con él.

Duki afirmó que para él, cada uno de sus tatuajes tiene un significado especial e incluso los que tiene en la cara, llevaron mucho tiempo de diseño y preparación: “Para mí los tatuajes tienen que ver mucho con la identidad. Nosotros soñamos con que la gente nos vea como nosotros queremos y a mí, estéticamente me parecía super místico, una forma de diferenciarse”.

Cabe recordar que desde que el joven apareció con los tatuajes en su mejilla, fueron muchos los fans y los raperos que siguieron sus pasos. “De repente un día dije, si me tatúo la cara me van a ver como yo quiero que me vean”, comentó haciendo referencia a los dibujos que tiene en cada uno de sus cachetes.

“A los 19 años empecé a pensar la idea y a pensar los tatuajes. Empecé con esto de la dualidad del angelito de un lado, y del demonio del otro. Porque todos tenemos nuestro lado malo y bueno. Me pareció una forma de ser más yo, todavía. Ser más único”, expresó el artista.

Cuando el conductor del programa le consultó acerca de la reacción de su mamá a todos estos tatuajes, Duki respondió: “No se lo tomó muy bien, pero el problema fue el segundo tatuaje. Son los que tengo en los nudillos. Ahí mi mamá me preguntó de que iba a trabajar. ¿Dónde vas a conseguir trabajo con las manos tatuadas?”.

Lo que Sandra no sabía, es que años más tarde, Duki iba a agotar shows en Vélez en menos de 24 horas e iba a hacer giras mundiales con su música. “Yo le quería explicar que todo estaba resuelto”, concluyó el cantante.