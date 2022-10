¡Ahora es Mauro “el venao” Icardi: las imágenes de Wanda y L-Gante a los besos en un boliche

Qué sí, que no, que una cosa, que la otra. Lo cierto es que Wanda Nara dejó a Mauro Icardi, las mansiones en Lago Di Como, París, Estambul y Milano, para instalarse en Buenos Aires y recorrer el Conurbano Bonaerense de la mano de L-Gante. Emponchada en sus trajes europeos y con sus carteras caras como un departamento de dos ambientes, la mediática de 35 años dejó todo para divertirse con el creador de la cumbia 420.

Mientras los prejuicios se recargan en las redes sociales, la rubia se muestra cada vez más seguido con el cantante y los rumores de romance ya pasaron a ser una realidad. Ya protagonizaron una campaña de la marca de ropa de Nara, varias transmisiones en Instagram, la grabación de un clip (con actuaciones desopilantes) y ahora fueron vistos en la noche del sur del conurbano. ¡Ke lo ke!

Así es, el fin de semana, Wanda se divirtió en un boliche de Quilmes. Como en los viejos tiempos, la ahora empresaria y representante bailó al ritmo de la cumbia en el VIP de la disco y se tomó varios tragos. Pero, ¿qué fue lo más importante de la noche? Después del show que brindó Elián Valenzuela, fueron captados cuando se besaban.

En serio. Las imágenes redoblan la apuesta sobre el affaire, que ya viene cobrando fuerza desde hace semanas. Para muchos se trata solo de una movida mediática de la blonda. Para otros, ella se aprovecha del jovencito, cuya popularidad sigue en ascenso, para darle celos a Icardi, que la engañó hace un año con la China Suárez, y también para preparar su vuelta a la televisión argentina como conductora, tras su paso por el programa de Natalia Oreiro.

Lo cierto es que las fotos no mienten y tras el recital de L-Gante en El Bosque, se besó con la mediática. Ella se mostró muy cariñosa, lo abrazó cada vez que pudo y luego se retiraron en el mismo auto con rumbo desconocido. La primera foto del beso la publicó la cuenta chusmeteando y fue lograda por un joven que estaba en la disco.

Ahí se los ve a los dándose un beso. Él luce una joggineta deportiva, su clásico look, y ella tiene una campera camuflada. Wanda lleva puesta la capucha para no ser reconocida. Según testigos se besaron varias veces y adelante de todo su grupo de amigos. ¿Qué hicieron luego de irse del boliche? L-Gante la invitó a comer hamburguesas a una famosa casa de comidas rápidas.





Dicen que se comieron varios combos y compartieron las papas fritas. Después L-Gante se clavó un helado para el bajón. Un par de días antes, la pareja protagonizó la filmación de un vieo en un country y las primeras imágenes del clip se filtraron en redes sociales.





Mientras Icardi se muestra muy celoso y hasta hizo un vivo de Instagram para contar que Wanda nunca le avisó que están separados, ella se divierte en Buenos Aires. DE hecho, Elián dijo en la mesa de Mirtha Legrand sobre Nara: “La estoy conociendo, estamos conociéndonos”. Además estrenó una canción para ella. La letra dice: “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé/Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala/Supuestamente una amiga/Te lo hago sin palabras/Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”. ¿Será todo real o un juego mediático?