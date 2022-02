Ahora Harry va por Camila: anticipo del explosivo libro en el que revelará la interna con la enemiga de Lady Di

Hay que decirlo: por más que se trate de un sistema de corte medieval, las monarquías siguen generando interés a nivel mundial. Pero no todas generan lo mismo: la familia real británica sigue siendo una de las más populares y no siempre por motivos nobles. Las escandalosas revelaciones de Lady Di, las infidelidades del príncipe Carlos, la frialdad de la Reina y las recientes denuncias por violación de menores contra el príncipe Andrés hacen que los royals británicos sigan alimentando titulares.

Acostumbrados a los escándalos, la familia real británica se prepara para otra polémica: las memorias del príncipe Harry. El libro incluirá revelaciones que “sacudirán el núcleo de la Monarquía (británica)” y que serán particularmente críticas con la esposa de su padre, Camilla, según señala un allegado del hijo de Carlos de Inglaterra, en declaraciones publicadas por el Sunday Mirror. Amigos del duque de Sussex, quien actualmente vive en California con su esposa, Meghan, y sus dos hijos, Archie y Lillibet, pronostican que el libro destapará sus verdaderos sentimientos hacia la duquesa de Cornualles.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Tiene muchas cosas que decir. La gente cree que mantiene un perfil discreto por respeto a la familia, pero no es eso. Está escribiendo un libro”, confirmó esa misma fuente al diario británico. Además, el amigo de Harry agregó que el duque de Sussex “tiene firmado un contrato multimillonario y se está guardando muchas opiniones por eso. El contrato especifica que debe incluir detalles personales y familiares”.

Ese amigo asegura que las memorias “sacudirán el núcleo de la monarquía”. Se espera que el libro explore la infancia de Harry, su época en el Ejército, incluyendo cuándo estuvo en la guerra de Afganistán, y su matrimonio con la estadounidense Meghan Markle. La reina Isabel II confirmó recientemente que Camilla, de 74 años, será reina consorte cuando su hijo, Carlos, llegue al trono. Harry empleó su última comparecencia pública, una videollamada hecha esta semana al excapitán de la selección galesa de rugby, Gareth Thomas, para rendir un tributo a su madre, Diana de Gales.

Durante esa intervención, no obstante, el hermano pequeño del príncipe William no aludió al anuncio de Isabel II, un silencio que habla por sí solo, según dice al citado periódico un allegado al príncipe, según el cual Harry no mantiene una relación cercana con Camilla.

“Aunque las tensiones entre ambos se han suavizado a lo largo de los años, ha sido más para mostrar unidad que por ser una relación cercana”, apunta. Según esa fuente cuya identidad no se ha identificado, “al principio hubo grandes problemas (entre ellos) pero Harry y su hermano William crecieron y maduraron, las cosas mejoraron y ahora pueden convivir como adultos. Nunca han tenido una relación cercana y no la tienen”. El diario británico apunta que las memorias de Harry podrían publicarse antes de Navidad.